Alman Bakan ABD’yi ‘Yeni İttifak’ Vurgusuyla Eleştirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD ile ilişkilerde yeni bir strateji izlenmesi yönündeki tavrını bir kez daha vurguladı. Berlin’de Alman Büyükelçiler Konferansı’nın açılışında konuşan Maas, "Çok taraflı yeni bir ittifak" kurulmasından yana olduğunu söyledi.
"Uluslararası düzenin yabanileşmesine karşı ortak tavır"
Konuşmasının büyük bölümünü Almanya-ABD ilişkilerine ayıran Maas, söz konusu ittifaka katılacak ülkelerin iklim değişikliği, ticaret ve göç gibi konularda "uluslararası düzenin yabanileşmesine" karşı ortak tavır alabileceğini söyledi. Dışişleri bakanı, Almanya’nın ABD’ye karşı olmadığını, ancak Amerikan yönetiminden gelen açıklamalara karşı Berlin’in dış politikasında yeni ayarlamalara gitmesinin gerektiğini ifade etti. "Güçlü ve bağımsız Avrupa bizim önceliğimiz" diyen Maas, "Avrupa ile ABD arasındaki ilişkiyi bilinçli, eleştirel ve özeleştirisel bir şekilde gözden geçirmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
"ABD'ye tepki göstermeliyiz"
ABD’yle ilişkilerin ticaret alanında da yeni bir değerlendirmeden geçmesi gerektiğini belirten bakan, buna örnek olarak Trump yönetiminin yaptırımlarını gösterdi. Maas, "ABD’nin önceden bizimle paslaşmadan ve belirsiz nedenlerle uyguladığı yaptırımlar Avrupa’yı da etkiliyor. Rusya, Türkiye ve Çin’e uygulanan ve belki de ileride diğer ortaklarımıza uygulanabilecek yaptırımlar nedeniyle ABD’ye tepki göstermeliyiz. Ticari, ekomonik ve mali alanlarda Avrupa’nın özerkliğini ve bağımsızlığını koruması gerekiyor" dedi.
"Washington'da artık eskisi gibi güvenilmiyor"
Dışişleri Bakanı Heiko Maas geçen hafta bir gazeteye yazdığı makalede, ABD’yle ilişkileri sağlamlaştırabilemek için iki taraf arasında "dengeli ortaklık" gerektiğini söyleyerek, "ABD'nin kırmızı çizgiyi aştığı yerde karşı denge oluşturmalıyız. Amerika'nın geri çekildiği durumlarda da ağırlığımızı koymalıyız" ifadesini kullanmıştı. Avrupalı firmaların ABD’nin yaptırımınlardan korunması gerektiğini öne süren bakan, Avrupa’nın ABD ödeme sistemlerini pas geçecek bir Avrupa sermayesi ve SWIFT gibi uluslararası banka tranfer sistemlerine dayalı kendi ödeme sistemini oluşturması gerektiğini açıklamıştı. Maas, "Washington'a artık eskisi gibi güvenilmiyor” demişti.
Heiko Maas 5-6 Eylül tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak. Ankara’da gerçekleştirdiği siyasi temaslardan sonra, İstanbul'da Alman Lisesi'nin kuruluşunun 150. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılacak.
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