Alman Bakan ABD’yi ‘Yeni İttifak’ Vurgusuyla Eleştirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD ile ilişkilerde yeni bir strateji izlenmesi yönündeki tavrını bir kez daha vurguladı. Berlin’de Alman Büyükelçiler Konferansı’nın açılışında konuşan Maas, "Çok taraflı yeni bir ittifak" kurulmasından yana olduğunu söyledi.

"Uluslararası düzenin yabanileşmesine karşı ortak tavır"

Konuşmasının büyük bölümünü Almanya-ABD ilişkilerine ayıran Maas, söz konusu ittifaka katılacak ülkelerin iklim değişikliği, ticaret ve göç gibi konularda "uluslararası düzenin yabanileşmesine" karşı ortak tavır alabileceğini söyledi. Dışişleri bakanı, Almanya’nın ABD’ye karşı olmadığını, ancak Amerikan yönetiminden gelen açıklamalara karşı Berlin’in dış politikasında yeni ayarlamalara gitmesinin gerektiğini ifade etti. "Güçlü ve bağımsız Avrupa bizim önceliğimiz" diyen Maas, "Avrupa ile ABD arasındaki ilişkiyi bilinçli, eleştirel ve özeleştirisel bir şekilde gözden geçirmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

"ABD'ye tepki göstermeliyiz"

ABD’yle ilişkilerin ticaret alanında da yeni bir değerlendirmeden geçmesi gerektiğini belirten bakan, buna örnek olarak Trump yönetiminin yaptırımlarını gösterdi. Maas, "ABD’nin önceden bizimle paslaşmadan ve belirsiz nedenlerle uyguladığı yaptırımlar Avrupa’yı da etkiliyor. Rusya, Türkiye ve Çin’e uygulanan ve belki de ileride diğer ortaklarımıza uygulanabilecek yaptırımlar nedeniyle ABD’ye tepki göstermeliyiz. Ticari, ekomonik ve mali alanlarda Avrupa’nın özerkliğini ve bağımsızlığını koruması gerekiyor" dedi.