Alman bakan Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi

Von der Leyen böylece bu göreve seçilen ilk kadın oldu.Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen yeni Avrupa Komisyonu Başkanı oldu. Ursula von der Leyen 733 parlamenterden 383'ünün oyunu aldı. Alman bakanın göreve seçilmesi için 374 oya ihtiyacı vardı.

Ursula von der Leyen, görev süresi 31 Ekim'de bitecek Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'dan görevi 1 Kasım'da devralacak.

Alman bakan gelecek beş yıl boyunca Avrupa Parlamentosu milletvekillerini iklim değişikliğiyle mücadele, cinsiyet eşitliği ve toplumsal meselelere odaklanan bir programla ikna ettiği belirtiliyor.

Adaylığı Berlin ve Brüksel'de tartışmalara neden olan Von der Leyen, Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Avrupa'ya hizmete daha iyi kanalize olabilmek için AP'deki oylamanın sonucu ne olursa olsun Savunma Bakanlığı görevini bırakacağını" açıklamıştı.

Alman Dışişleri Bakanı'ndan tebrik

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, von der Leyen’i yeni görevi için tebrik etti. Maas Twitter paylaşımında, "von der Leyen konuşmasında bir arada duran ve güçlü bir Avrupa Birliği için hep birlikte çalışmak istediklerini söyledi. Artık ileriye bakma zamanı. Çünkü dünya, Avrupa’yı beklemez" diye yazdı.

dpa / SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

