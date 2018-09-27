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Alman Bakan'dan sert sözler: Erdoğan'a sadece dostça bir dil kullanılmayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2018 14:37 | Son Güncelleme

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyaretini değerlendirdi. Roth, geçen yıl Türkiye'den gelen Nazi suçlamalarına işaret ederek "Ne olduğunu unutmayacağız” dedi.

Alman Bakan'dan sert sözler: Erdoğan'a sadece dostça bir dil kullanılmayacak

Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, şu anda Türkiye ile ilişkilerin “normalleşmesinden hâlâ çok uzak olduklarını” söyledi. Roth, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya yapacağı devlet ziyaretine ilişkin olarak Deutschlandfunk radyosuna verdiği mülakatta, geçen yıl Türkiye’den Almanya’ya “kabul edilemez hakaretler” geldiğini belirterek, “Ne olduğunu unutmayacağız” dedi.

“Ancak işbirliğine hazırız” diyen Roth, iki ülke arasında yeniden yakınlaşma sağlanması halinde, bundan “memnuniyet duyacağını” dile getirdi. Roth, son zamanlarda Türkiye’den gelen dostça sözlerin eylemlerde de kendini göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

‘SADECE DOSTÇA BİR DİL KULLANILMAYACAK’

Roth, Erdoğan ile görüşmelerde “sadece dostça bir dil” kullanılmayacağını da söyledi. Alman Bakan, Türkiye’de hâlâ beş Alman vatandaşının siyasi suçlamalarla cezaevinde bulunmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Roth, “Türkiye’nin tutumunu değiştirmesi gerekiyor, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri gibi temel meselelerde ve siyasi nedenlerle tutuklamalar gibi zorlu bir konuda tutumunu değiştirmesi gerekiyor” dedi. Roth, Türkiye’ye yatırım yapılabilmesi için Alman iş dünyası açısından hukuk devleti ilkelerinde sağlanacak ilerleme, bağımsız yargı gibi konuların önem taşıdığını belirtti.

‘TÜRK HALKINA VERİLEN DEĞERİ GÖSTERECEĞİZ’

Roth, Erdoğan’ın Almanya’da askeri törenle karşılanacak ve onuruna bir devlet yemeği verilecek olmasını ise savundu. Roth, “Burada sadece cumhurbaşkanı söz konusu değil, burada söz konusu olan bir toplum, aramızda birçok bağ bulunan bir ülke” dedi. Roth, Erdoğan’a yönelik tutumun Türk halkına verilen değer ve saygıyı gösterdiğini de sözlerine ekledi. Roth, Başbakan Angela Merkel’in Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Erdoğan onuruna verilen yemeğe katılmayacak olmasının da alışılmadık bir durum olmadığını söyledi.

Almanya’da Erdoğan’ın yapacağı devlet ziyareti çerçevesinde askeri törenle karşılanacak ve onuruna bir yemek verilecek olması tepkiyle karşılanmıştı. Muhalefet partilerinden bazı siyasetçiler Erdoğan’ı protesto için devlet yemeğine davet edilmelerine rağmen katılmayacaklarını açıklamışlardı.

Türkiye’de geçen yıl anayasa referandumu öncesinde Türk siyasetçilerin Almanya’da katılacağı seçim etkinliklerine izin verilmemesi Erdoğan ve bazı hükümet üyeleri tarafından “Nazi uygulaması” olarak nitelendirilmişti. (Deutsche Welle Türkçe)

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Almanya erdoğan Michael Roth

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