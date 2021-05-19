Alman Bakan İntihal İddiaları Nedeniyle İstifa Etti

2018’den bu yana Aile Bakanı olarak görev alan Giffey 2005-2010 yılları arasında "Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun sivil topluma katılım politikaları" konulu bir doktora tezi tamamlamıştı. Ancak doktora tezinde kaynakları yanlış veya eksik verdiği iddiaları üzerine mezun olduğu Berlin Hür Üniversitesi’nde başlatılan bilimsel incemelede, tezdeki intihalin boyutu nedeniyle doktora unvanının geçersiz olduğu ve iptalinin söz konusu olacağı tespit edildi.

Başbakan Merkel, Giffey’in kararını "büyük üzüntü ile aynı zamanda saygıyla karşıladığını" söyledi. SPD’li Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, "Giffey en başarılı bakanlarımızdan biri. Ancak aldığı karara da saygı duymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Doğu Almanya kökenli Giffey, SPD’nin en popüler siyasetçileri arasında yer alıyor. Aynı zamanda Berlin Eyaleti SPD örgütünün başkanı da olan Giffey, 26 Eylül‘de yapılacak eyalet seçimlerinde partisinin liste başı adayı olarak seçilmişti. Giffey’in bakanlıktan sonra SPD’nin adaylığından da çekilmesi bekleniyor.

Almanya’da geçmişte doktora tezinde intihal yaptığı gerekçesiyle doktora unvanı geri alınan başka bakanlar da istifa etti. 2000’li yıllarda Merkel’in halefi olarak adlandırılan dönemin Federal Eğitim Bakanı, 33 yıl önce aldığı doktor unvanının, tezini yazdığı Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi tarafından kaynak hataları yüzünden iptal edilmesi üzerine 2013’te görevinden ayrılmıştı.

2011’de ise doktora tezinde intihal yaptığı öne sürülen ve Birlik Partileri’nin "yükselen yıldızı" olarak tanımlanan Almanya Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg görevinden istifa etti. 2006 yılında tamamladığı ve "ABD ile Avrupa Birliği'ndeki anayasal değişiklikleri" konu aldığı tezinde, kaynak belirtmeden, konuyla ilgili başka eserlerden bölümlere yer verdiği iddia edilen bakan önce doktorluk ünvanından vazgeçti, ardından bakanlıktan ayrıldı. Aristokrat bir aileden gelen Guttenberg de, Merkel'in yerine geçebilecek bir isim olarak görülüyordu.