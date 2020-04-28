HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alman Bakan Maas yaz tatili için umut vermedi

Alman Bakan Maas yaz tatili için umut vermedi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 17:27 | Son Güncelleme

Alman vatandaşları için seyahat kısıtlamalarının uzatılacağı sinyalini veren Dışişleri Bakanı Maas, bu yaz yurtdışında tatil yapmayı düşünenlere umut vermedi.

Alman Bakan Maas yaz tatili için umut vermedi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, bu yaz yurt dışında tatil yapmayı planlayanları hayal kırıklığına uğratabilecek bir açıklama yaptı.

ZDF televizyonuna konuşan Maas, Almanya'nın koronavirüs salgını nedeniyle geçen ay aldığı ve pazar günü sona erecek olan seyahat uyarılarının ve kısıtlamalarının uzatılacağı sinyalini verdi.

Turizm ülkeleriyle iletişim halinde olduklarını, alınan salgınla mücadele önlemlerini analiz ettiklerini aktaran Heiko Maas, şöyle devam etti:

"Ancak şu açık, seyahat uyarıları bu pazar sona eriyor. Öncelikle bu konu ile ilgili bir karar almak zorundayız. Bu seyahat uyarılarının önümüzdeki haftalar için kaldırılmasını sağlayacak bir emare olmadığından hareket ediyorum. Daha sonra ise Avrupa ülkeleri ile görüşüp, Almanların tatil yaptıkları ülkelerdeki durumun yaz aylarında nasıl olacağına bakıp, yaz tatilinin mümkün olup olamayacağını değerlendireceğiz. Ancak o zaman bu kararı vermek mümkün olacak.”

"Kimse bu yıl, geçmiş yıllardaki gibi bir tatil yapamayacak”

Son dört haftada, tatil için başka ülkelere gitmiş 240 bin Alman turisti ülkeye geri getirebilmek için yoğun çaba harcadıklarını anlatan Maas, "Bunu yazın bir kez daha yapamayız. Pek çok ülkeye giriş ve çıkış yasağı olduğunu, uçuş sayılarının adeta dibe vurduğunu görmemiz gerekiyor. Şu anda ne yazık ki bu durumun önümüzdeki haftalarda düzeleceğine dair bir gösterge yok” görüşünü aktardı.

"Kimse bu yıl, geçmiş yıllardaki gibi bir tatil yapamayacak. Dolu kumsallar ya da dağlarda olsun bu yıl bu türden tatiller yapılamayacak” ifadelerini kullanan Maas, turizm alanında gelişmeleri önümüzdeki haftalarda diğer AB ülkeleriyle ele almaya devam edeceklerini böyledi.

AB ülkelerinin bu konuda ortak bir tutum benimsenmesini arzu ettiklerini vurgulayan Maas, istişarelerinin bu hafta süreceği bilgisini verdi.

Türkiye açısından önemli

AB turizm bakanlarının dün düzenlediği toplantıda, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler, bunların turizm sektörüne etkileri masaya yatırıldı. AB dönem başkanı Hırvatistan'ın video konferans yoluyla düzenlediği toplantıda AB bakanları turizmin canlandırılması için ne tür adımlar atılabileceğini ele aldı.

Hem Almanya hem de diğer AB üyesi ülkelerin seyahat kısıtlamaları ile ilgili önümüzdeki haftalarda alacakları kararlar Türkiye açısından da kritik önem taşıyor.

Salgının kontrol altına alınamaması, seyahat kısıtlamlarının sürmesi durumunda, en fazla Avrupa ülkelerinden turist konuk eden Türkiye'de, turizm sektörünün büyük kayıplar yaşamasından endişe ediliyor.

Turizm Türkiye'nin en önemli gelir kaynaklarından. Sektörün ekonomiye katkısı son yıllarda yüzde 10'un üzerinde gerçekleşmişti.

DW/ DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Işıldayan mantar DNA'sıyla parıldayan çiçek elde ediliyorIşıldayan mantar DNA'sıyla parıldayan çiçek elde ediliyor
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili çok önemli gelişme

Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili çok önemli gelişme

Vali talimat verdi: Esnek çalışma dönemi resmen bitti

Vali talimat verdi: Esnek çalışma dönemi resmen bitti

Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı!

Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı!

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

Playstation 4

Playstation 4

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Işıldayan mantar DNA'sı aşılayarak parıldayan çiçek elde ediliyor

Işıldayan mantar DNA'sıyla parıldayan çiçek elde ediliyor

Son dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 56 bin 256'ya yükseldi

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 56 bin 256'ya yükseldi

Trump'ın sözlerinin ardından zehirlenmeler arttı!

Trump'ın sözlerinin ardından zehirlenmeler arttı!

O fotoğraflar olay olmuştu! Yeni gelişme

O fotoğraflar olay olmuştu! Yeni gelişme

Afrin’de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Rusya'dan flaş Hafter açıklaması

Rusya'dan flaş Hafter açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.