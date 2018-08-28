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Alman Bakan Maas’tan ABD yaptırımlarına eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: -"Biz Avrupalılar olarak, Türkiye’de istikrarlı ekonomik gelişmeye ilgi duyuyoruz" - "Gümrük vergileri ve kotalar müzakerelerin konusu olması lazım. Bunların başka ülkeleri cezalandırma aracı olmaması gerekir"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupalılar olarak Türkiye’de istikrarlı ekonomik gelişme istediklerini söyledi.

Maas, bugün Berlin’de düzenlenen Alman Büyükelçiler Toplantısı'nda ABD’nin yaptırım politikasını eleştirdi.

ABD’nin kısa süre önce Türkiye’ye yönelik de yaptırımlar ve ek vergiler uyguladığını anımsatan Maas, "Biz Avrupalılar olarak, Türkiye’de istikrarlı ekonomik gelişmeye ilgi duyuyoruz." dedi.

Maas, gelecek hafta Türkiye’ye yapacağı ziyarette Türkiye’deki ekonominin durumu konusunu da Türk hükümetiyle görüşeceğini kaydetti.

Son dönemde kurallara dayalı ekonomik düzenin sorgulandığını, açık bir ekonomi olan Almanya’nın bundan etkilendiğini ifade eden Maas, "Korumacılık yerine açık olma ile daha fazla şeyler başarılır. Bu sadece siyasi olarak değil ekonomik alanda da geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

Ek gümrük vergilerle korumacılık yapıldığını vurgulayan Maas, “Gümrük vergileri ve kotalar müzakerelerin konusu olması lazım. Bunların başka ülkeleri cezalandırma aracı olmaması gerekir." diye konuştu.

Maas, ABD’nin Çin’e yönelik yaptırımlarına da değinerek, "ABD ile Çin arasındaki ticari ihtilaf bizi sadece endişelendirmiyor, bizi vuruyor." ifadesini kullandı.

ABD’nin İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çıktığını ve İran’a yaptırımlar uygulayacağını açıkladığına işaret eden Maas, bundan dolayı bazı şirketlerin İran’dan çekilmek istedigini anımsattı.

Maas, İran’da kalmak isteyen şirketlere mümkün olduğunca yardım etmek istediklerini ifade etti.

Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ticareti etkileyen ABD’nin yaptırımlarına ilişkin Maas, Avrupa'nın enerji politikasının, yaptırımlarla etkilenmek istenmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Almanya ve Avrupa’nın ucuz enerji fiyatlarına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Maas, ABD’nin Avrupa’ya sıvı gaz satmak istemesinin, kendileri için ancak arzın genişlemesine bir katkı olacağını kaydetti.
Maas, “Ancak satın alma kararlarının yaptırımlarla zorlanarak değil fiyatlara göre verilmesi lazım." diye konuştu.

Trump’ın Alman otomobil şirketlerine yönelik tehditlerine ilişkin de Maas, “Alman otomobilleri ABD'nin ulusal güvenliği için tehdit değil. Alman otomobilleri daha çok Amerikan caddelerini güvenli yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmelere karşı Avrupa’nın birlik içinde olması gerektiğini vurgulayan Maas, "Avrupa tek sesle konuşursa ağırlığı olur.” dedi. Maas, bunun AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'in ek vergiler konusunda ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede kanıtladığını söyledi.

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