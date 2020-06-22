Alman bakan suç duyurusunu gözden geçiriyor

Almanya'da İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Tageszeitung (taz) gazetesinde polisleri aşağılayıcı ifadeler içeren yazıyı kaleme alan yazar hakkında suç duyurusunda bulunacağı yönündeki ifadelere gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaptı. Hem basın meslek örgütleri hem de siyasetçiler tarafından basın özgürlüğüne müdahale etmekle eleştirilen Seehofer, suç duyurusu konusunda henüz nihaî kararını vermediğini, konuyu gözden geçirdiğini söyledi.

Seehofer'in suç duyurusu açıklamasıyla ilgili Alman hükümetinden de açıklama geldi. Hükümet sözcüzü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in bu konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Seehofer'le görüştüğünü söyledi. Polis memurlarıyla dayanışmayı desteklediklerini belirten Seibert, "Ancak, basın özgürlüğü yüksek bir değerdir" dedi. Seehofer, ancak bunun da sınırsız olmadığını sözlerine ekledi.

Alman Basın Konseyi de yaptığı açıklamada yazıyla ilgili kendilerine yaklaşık 300 ayrı şikâyet iletildiğini açıkladı. Şikayetçiler arasında İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Polis Teşkilatı Çalışan Temsilciliği’nin yer aldığı belirtildi.