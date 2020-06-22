HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alman bakan suç duyurusunu gözden geçiriyor

Alman bakan suç duyurusunu gözden geçiriyor

22.06.2020 20:33 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, kendisine yöneltilen eleştiriler sonrası Tageszeitung yazarına suç duyurusunda bulunup bulunmama konusunda henüz bir karar vermediğini söyledi.

Alman bakan suç duyurusunu gözden geçiriyor

Almanya'da İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Tageszeitung (taz) gazetesinde polisleri aşağılayıcı ifadeler içeren yazıyı kaleme alan yazar hakkında suç duyurusunda bulunacağı yönündeki ifadelere gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaptı. Hem basın meslek örgütleri hem de siyasetçiler tarafından basın özgürlüğüne müdahale etmekle eleştirilen Seehofer, suç duyurusu konusunda henüz nihaî kararını vermediğini, konuyu gözden geçirdiğini söyledi.

Seehofer'in suç duyurusu açıklamasıyla ilgili Alman hükümetinden de açıklama geldi. Hükümet sözcüzü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in bu konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Seehofer'le görüştüğünü söyledi. Polis memurlarıyla dayanışmayı desteklediklerini belirten Seibert, "Ancak, basın özgürlüğü yüksek bir değerdir" dedi. Seehofer, ancak bunun da sınırsız olmadığını sözlerine ekledi.

Alman Basın Konseyi de yaptığı açıklamada yazıyla ilgili kendilerine yaklaşık 300 ayrı şikâyet iletildiğini açıkladı. Şikayetçiler arasında İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Polis Teşkilatı Çalışan Temsilciliği’nin yer aldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Hristiyan Sosyal Birlik partili (CSU) Horst Seehofer, geçen Pazartesi günü Berlin merkezli, sol eğilimli taz'ta çıkan Hengameh Yaghoobifarah imzalı yazıda "sözcüklerde kontrolün yitirilmesinin kaçınılmaz olarak eylemler ve şiddet içeren aşırılıklar konusunda da kontrolün yitirilmesine yol açacağını" belirtmiş ve Stuttgart kentinde Cumartesi gecesi polise saldıran, dükkanları yağmalayan grupların eylemlerini örnek vererek "Buna müsamaha göstermeye devam edemeyiz" ifadesini kullanmıştı.

Seehofer'in bu açıklaması da Almanya'da geniş çaplı tartışmalara ve eleştirilere neden oldu.

Yazının içeriğinde ne vardı?

Yazıda ABD'de George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesi sonrasında polis şiddeti ve ırkçılıkla ilgili yaşanan tartışmalar ve polis teşkilatının tümden lağvedilmesi talepleri konu alınmıştı.

Yazıda polisin lağvedilmesi ve kapitalizmin devamı durumunda 250 bini aşkın Alman polis memurunu işe alacak yer bulmakta zorlanılacağı belirtilerek çeşitli sektörlerden seçenekler sıralanmış, sonuç olarak polislerin çalışabileceği en iyi yerin "çöp yığınağı" olacağı ve "kendi benzerleriyle birlikte olmaktan kendilerinin de muhtemelen memnuniyet duyacağı" savunulmuştu.

Polislerin önemli bir bölümünün genellenerek "faşist kafalı otoriter kişilikler" olarak tanımlandığı yazıda "Onlara pedikür bile yaptırtmam. Sonuçta törpü de silah olarak kullanılabilir", "Peki seramik boyamacılığı? El altından gamalı haçlı çay seti üretip gelirlerini bir sonraki terör örgütünü finanse etmede kullanabilirler", "Diğer insanlara hükmedebilecekleri işler söz konusu bile olamaz. Onları hayvanların yanına bile yaklaştırmamak lazım. Sahiplerini öldüren başka köpekler yetişmesin" gibi ifadeler yer almıştı.

Yazının yoğun tepki çekmesi üzerine Genel Yayın Yönetmeni Barbara Junge, "Hiciv niyetiyle yazılmış olsa bile polislerin çöplük dışında birşey olmadığı şeklinde anlaşılabilmesi nedeniyle görüş yazısı amacını aşmıştır. Üzgünüm" açıklamasını yapmıştı.

dpa/MK,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 657'ye yükseldiİtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 657'ye yükseldi
2020 LGS Haziran ayı örnek soruları yayımlandı!2020 LGS Haziran ayı örnek soruları yayımlandı!

En Çok Okunan Haberler

Parkta üstünü çıkarıp güneşlendi

Parkta üstünü çıkarıp güneşlendi

Baro başkanlarıyla polis arasında arbede

Baro başkanlarıyla polis arasında arbede

İtalyan profesörden öngörü: Aşıya gerek kalmayacak

İtalyan profesörden öngörü: Aşıya gerek kalmayacak

ATV Müge Anlı'da cinayet itirafı! Detaylar kan dondurdu

ATV Müge Anlı'da cinayet itirafı! Detaylar kan dondurdu

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Diğer Haberler
Çin'de ezber bozan koronavirüs araştırması! 3 ay sonra keskin düşüş

Ezber bozan koronavirüs araştırması! 3 ay sonra keskin düşüş

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 657'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 657'ye yükseldi

Esed'in zindanında oğlu ölen baba, işkencenin fotoğrafını görünce hayatını kaybetti

Esed'in zindanında oğlu öldü! Fotoğrafı görünce... Çok acı olay

Kadını araca bağlayıp acımasızca kırbaçladılar

Kadını araca bağlayıp acımasızca kırbaçladılar

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 256 kişi hayatını kaybetti

İşte ABD'de son koronavirüs bilançosu

Normalleşmede son aşamaya geçildi

Normalleşmede son aşamaya geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.