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Alman Bakan Suudi Arabistan Ziyaretini Askıya Aldı 

17.10.2018 17:57 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Türk polisi başkonsolosun konutuna girerken, Almanya Dışişleri Bakanı da Riyad ziyaretini askıya aldığını duyurdu

Alman Bakan Suudi Arabistan Ziyaretini Askıya Aldı 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan’a planladığı ziyareti askıya aldı.

Maas gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili soruşturma tamamlanana kadar bu ülkeye seyahat planlarını ertelediklerini söyledi.

Olayı “aşırı derece rahatsız edici ve endişe verici” olarak niteleyen Maas, Kaşıkçı’nın başına neler geldiğinin tam ve hızlı şekilde aydınlatılmasını talep etti.

Maas, Suudi hükümetinden beklenen bir açıklama gelince, “Suudi Arabistan’a bu zamanda bir ziyaretin mantıklı olup olmadığı hususunda yeniden değerlendirme yapacaklarını” sözlerine ekledi.

Türk polisi rezidansta

İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluk binasına 2 Ekim günü girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, Türk polisi arama yapmak üzere başkonsolosun konutuna girdi. Başkonsolosun Salı günü Türkiye’den ayrıldığı bildirilmişti.

Suudi gazeteciye işkencenin ses kaydı olduğu iddiası

Türkiye’de hükümet yanlısı Yeni Şafak gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili ses kaydına ulaştığını belirterek, sorgulama sırasındaki bazı diyalogları yayınladı.

Yeni Şafak’ın haberi, 2 Ekim’de İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Kaşıkçı’ya neler olduğu konusunda Suudi Arabistan üzerindeki baskıyı daha da arttırdı.

Gazeteye göre, teyp kaydında Suudi Başkonsolos Muhammed el Otaybi’nin sesi de duyuluyor. Otaybi, Kaşıkçı’ya işkence eden gruba, “Bunu dışarda yapın; benim başımı belaya sokacaksınız” diyor.

Yeni Şafak, işkenceci gruptaki Suudiler’den birinin, “Suudi Arabistan’a döndüğünde yaşamak istiyorsan kapa çeneni” diye yanıt verdiğini belirtti.

Türk medyası, El-Otaybi’nin Salı öğleden sonra Türkiye’yi terkettiğini bildirmişti.

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