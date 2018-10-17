Alman Bakan Suudi Arabistan Ziyaretini Askıya Aldı 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan’a planladığı ziyareti askıya aldı.

Maas gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili soruşturma tamamlanana kadar bu ülkeye seyahat planlarını ertelediklerini söyledi.

Olayı “aşırı derece rahatsız edici ve endişe verici” olarak niteleyen Maas, Kaşıkçı’nın başına neler geldiğinin tam ve hızlı şekilde aydınlatılmasını talep etti.

Maas, Suudi hükümetinden beklenen bir açıklama gelince, “Suudi Arabistan’a bu zamanda bir ziyaretin mantıklı olup olmadığı hususunda yeniden değerlendirme yapacaklarını” sözlerine ekledi.

Türk polisi rezidansta

İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluk binasına 2 Ekim günü girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, Türk polisi arama yapmak üzere başkonsolosun konutuna girdi. Başkonsolosun Salı günü Türkiye’den ayrıldığı bildirilmişti.

Suudi gazeteciye işkencenin ses kaydı olduğu iddiası