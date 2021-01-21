Alman bakandan "çocuk işçiliği" uyarısı

Bakan, şirketlere yükümlülükler getirecek tedarik zinciri yasasının aciliyetine dikkat çekti.Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, koronavirüs pandemisinin çocuk işçiliği sorununu daha da derinleştireceği uyarısında bulunarak "korona krizinin pek çok çocuk için bir felaket olduğunu" söyledi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) ilan ettiği Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı'nın başlangıcı vesilesiyle Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Müller, dünyada şu an 320 milyon çocuğun okula gidemediğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) tahminlerine göre, ailelerinin geçimine destek olma zorunluluğu nedeniyle 24 milyon çocuk koronavirüs salgını sonrasında da okuluna dönemeyecek.

"Modern kölelik"

Salgın öncesinde de 70 milyonu aşkın çocuğun sömürü ve tehlikeli koşullar altında çalışmak zorunda olduğuna işaret eden Bakan Müller, bu durumu "modern kölelik" diye nitelendirerek, çocuk işçiliğinin önüne geçilebilmesi ve Alman ürünlerinde insan hakları standartlarının güvenceye alınabilmesi için tedarik zinciri yasasının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Müller, "Çocuk işçiliği konusunda artık konuşmaktan eyleme geçmemizin zamanı geldi" diye konuştu.