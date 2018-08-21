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Alman Bakandan İran Nükleer Anlaşmasını Kurtarma Formülü

21.08.2018 19:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman Handelsblatt gazetesi için yazdığı makalede, “Avrupa İran ile nükleer anlaşmayı kurtarmak istiyorsa Amerika’dan bağımsız bir ödeme sistemi kurmak zorunda” dedi ve yeni bir SWIFT sistemi ile Avrupa Para Fonu kurulmasını önerdi

Alman Bakandan İran Nükleer Anlaşmasını Kurtarma Formülü

Amerika’nın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Tahran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokması İran ve nükleer anlaşmaya taraf olan Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ticari ilişkiyi de tehlikeye soktu. İran ile nükleer anlaşmayı Amerika’nın çekilme kararına rağmen kurtarmaya çalışan Avrupa Birliği üyesi Almanya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Avrupa İran ile nükleer anlaşmayı kurtarmak istiyorsa Amerika’dan bağımsız bir ödeme sistemi kurmak zorunda” dedi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt için bir yazı kaleme aldı. Alman bakan “Amerika’dan bağımsız ödeme kanalları olarak bir Avrupa Para Fonu ve bağımsız bir SWIFT sistemi kurarak Avrupa’nın özerkliğini güçlendirmemiz işte bu nedenle önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Alman Bakan, İran’la nükleer anlaşmanın kurtarılamaması durumunda bölgeyi bekleyen senaryoya da değindi. Heiko Maas, “Anlaşmanın hayatta kaldığı her gün, kurtarılamadığı takdirde Ortadoğu’yu tehdit edecek patlamaya hazır bir krizden daha iyidir” diye yazdı.

Dünya çapında uluslararası finansal işlemler büyük ölçüde Belçika merkezli SWIFT küresel ödeme sistemi üzerinden yapılıyor. 2012 yılında Amerika ve Avrupa Birliği’nin İran’a nükleer programı sebebiyle yaptırımları devreye sokmasıyla, Tahran SWIFT sisteminden çıkarılmıştı.

Trump yönetiminin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararına Avrupa ülkelerinden tepki gelmiş, İran’da ticari faaliyette bulunan Avrupalı şirketler bu faaliyetleri durdurmadıkları takdirde dolaylı yaptırımların hedefi olacağı için, konu AB ve Amerika arasında gerginlik yaratmıştı.

Avrupa Birliği, İran’da ticari faaliyette bulunan şirketlerin Amerika’nın dolaylı yaptırımlarının hedefi olmaktan kurtarmak amacıyla girişimlerde bulunsa da, çok sayıda Avrupa şirketi İran’daki faaliyetlerini durdurmuş ya da azaltmış durumda. Alman otomotiv şirketi Daimler İran’daki faaliyetlerini azalttığını duyurmuş, Fransız petrol şirketi Total de İran pazarından çıktığını açıklamıştı.

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