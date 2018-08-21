Alman Bakandan İran Nükleer Anlaşmasını Kurtarma Formülü

Amerika’nın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Tahran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokması İran ve nükleer anlaşmaya taraf olan Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ticari ilişkiyi de tehlikeye soktu. İran ile nükleer anlaşmayı Amerika’nın çekilme kararına rağmen kurtarmaya çalışan Avrupa Birliği üyesi Almanya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Avrupa İran ile nükleer anlaşmayı kurtarmak istiyorsa Amerika’dan bağımsız bir ödeme sistemi kurmak zorunda” dedi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt için bir yazı kaleme aldı. Alman bakan “Amerika’dan bağımsız ödeme kanalları olarak bir Avrupa Para Fonu ve bağımsız bir SWIFT sistemi kurarak Avrupa’nın özerkliğini güçlendirmemiz işte bu nedenle önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Alman Bakan, İran’la nükleer anlaşmanın kurtarılamaması durumunda bölgeyi bekleyen senaryoya da değindi. Heiko Maas, “Anlaşmanın hayatta kaldığı her gün, kurtarılamadığı takdirde Ortadoğu’yu tehdit edecek patlamaya hazır bir krizden daha iyidir” diye yazdı.