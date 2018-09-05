Alman bakandan Türkçe mesajlar

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ile Almanya'nın ilişkileri daha da iyileştirmek için güçlü bir iradeye sahip olduğunu belirterek, "Türkiye büyük bir komşunun ötesinde, Almanya'nın da önemli bir partneridir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye temaslarından önce Twitter'dan Türkçe mesaj paylaşan Maas, şunları kaydetti:

"Türkiye büyük bir komşunun ötesinde, Almanya'nın da önemli bir partneridir. İlişkilerimizi daha da iyileştirmek için güçlü bir iradeye sahibiz. Türkiye seyahatimle buna katkıda bulunmak istiyorum. Türkiye, bir komşudan fazla. Aynı zamanda önemli de bir partnerdir. Bilhassa insan hakları gibi bazı gelişmelerin bizi kaygılandırdığı sır değil. Bununla ilgili de konuşacağım. Şunu unutmamalıyız; Türkiye ile olan insani ilişkilerimiz o kadar yoğun ki ilişkilerimizin iyileştirilmesi için çok sıkı çalışmaya devam etmeliyiz."

Heiko Maas, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Maas, Ankara Palas'ta ortak basın toplantısı düzenleyecek. İki mevkidaş, yarın İstanbul Alman Lisesinin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılış törenine de katılacak.

