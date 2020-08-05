Alman bakandan Türkiye ile diyalog çağrısı

Roth, ayrıca Türkiye'de yaşanan sorunların Almanya'ya sıçramaması uyarısında bulundu.Almanya'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile diyaloğun sürmesi gerektiğini söyledi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Roth, "Birebir konuşmak yerine sadece birbiri hakkında konuşmak bir alternatif olamaz" diyerek doğrudan diyalog içinde olmanın önemine vurgu yaptı. Roth, Avrupa Birliği içinde Almanya'nın Türkiye ile köklü ilişkilere sahip bir ülke olarak bu konuda özel bir sorumluluk taşıdığını da belirtti.

Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli yaşadığını, AB içinde hiçbir ülkenin insani ve kültürel açıdan Almanya ile Türkiye arasındaki gibi bir bağa sahip olmadığını ifade eden Roth, ancak Türkiye'de yaşanan sorunların Almanya'ya sıçrama tehlikesi karşısında da uyarıda bulundu. Son yıllarda Türkiye'deki seçimler veya Ankara'nın Suriye'ye yönelik operasyonları gibi Türkiye'de yaşanan gelişmelerin Türkiye kökenli göçmenlere yansımaları tartışmalara neden oluyor.