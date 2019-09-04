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Alman Bakandan Türkiye kökenli askere destek

04.09.2019 15:11 | Son Güncelleme

Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Türkiye kökenli Alman askerine yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Alman Bakandan Türkiye kökenli askere destek

Bakan askerlerin kökeninin görev için önemli omadığını vurgulayarak "çeşitlilik gücümüzdür" dedi.Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman Ordusu üniforması üzerindeyken Pazartesi günü iki kişinin saldırısına uğrayan 25 yaşındaki Türkiye kökenli Alman askerine Savunma Bakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Annegret Kramp-Karrenbauer'den destek geldi.

Bild gazetesinin haberine göre Kramp-Karrenbauer, Alman ordusunun askerlerine yapılan bu tür saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayarak, bu kişiler "Almanya'ya hizmet ediyor ve toplumun saygısını, takdirini ve dayanışmasını kazanıyor" dedi.

Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer askerlerin kökeninin görev için önemli omadığını vurgulayarak "çeşitlilik gücümüzdür" dedi.

Saldırı nasıl meydana geldi?

Saldırının Berlin'in Neukölln semtinde sabah saatlerinde meydana geldiği bildiriliyor. Berlin Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre yolda yürürken bir ses duyup arkasını dönen ve takip edildiğini düşünen üniformalı askere arkasından saldıran iki kişinin askere tekme atarak darp ettiği bildirildi. Saldırganlardan birinin askere yüksek sesle "üniformayı giymeye hakkı olmadığını" söylediği aktarıldı.

Saldırganların her ikisinin de kaçtığı kaydedildi. Yaralanan asker hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

AFP/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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