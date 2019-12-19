Alman Bakan'ın Kıbrıs ziyaretinde Türkiye gündemi

Alman Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Kıbrıs'taki Alman askerlerini Noel vesilesiyle ziyaret ediyor. Kramp-Karrenbauer'in ziyareti sırasında Kıbrıs'ta BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) misyonu kapsamında bulunan Alman askerlerinin "barış için" orada olduklarını kaydetti. Alman askerleri Lübnan ve İsrail arasında barışın devamı için UNIFIL misyonu kapsamında Kıbrıs'ta görev yapıyor.

Alman Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer Limasol'da UNIFIL kapsamında görev yapan Alman müfreze birliğinde yaptığı açıklamada Alman askerlerinin bölgeyi daha güvenli hale getirdiğini vurguladı. UNIFIL misyonu kapsamında bölgede bulunan savaş gemisinin kaptanı Sieghard Tuffert yaptığı açıklamada Kıbrıs açıklarında doğalgaz bulunması nedeniyle UNIFIL misyonunun etkilendiğini kaydetti. Tuffert Türkiye'nin bölgede "çok aktif" olduğunu ve Türkiye'nin dahlinin artmasını beklediğini kaydetti.

Alman Bakan Larnaka'ya geçerek Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı Savvas Angelides ile bir araya geldi. Kramp-Karrenbauer'in ziyareti perşeme günü de birlik ziyareti ve savaş gemisinin manevrasına katılım gündemi ile devam edecek. Bakan, perşembe akşamı Berlin'de olacak.