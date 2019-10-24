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Alman Bakan’ın Türkiye’ye ‘İlhak’ Çıkışına Sert Tepkiler

24.10.2019 16:48 | Son Güncelleme

Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in, Suriye’nin Türkiye sınırı boyunca uluslararası güçlerin kontrol ettiği bir ‘güvenli bölge’ önerisinin ardından, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonunu ‘ilhak’ şeklinde tanımlaması Berlin’de sert tepkilere neden oldu

Alman Bakan’ın Türkiye’ye ‘İlhak’ Çıkışına Sert Tepkiler

Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in, Suriye’nin Türkiye sınırı boyunca uluslararası güçlerin kontrol ettiği bir ‘güvenli bölge’ önerisinin ardından, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonunu ‘ilhak’ şeklinde tanımlaması Berlin’de sert tepkilere neden oldu.

NATO Savunma Bakanları toplantısı için Brüksel’e hareketinden önce, çarşamba akşamı Erfurt kentinde bir kışlayı ziyaret eden Savunma Bakanı, burada verdiği bir demeçte “Bizim NATO’da müttefikimiz de olan Türkiye, güvenlik çıkarlarını ileri sürerek, uluslararası hukuka aykırı biçimde bir bölgeyi ilhak etti, insanlar buradan sürülüyor” dedi. ‘İlhak’, konuyla ilgili literatürde bir ülkenin genel olarak toprak ve sınır bütünlüğünün bozularak bir başka ülkeye dahil edilmesi anlamına geliyor. Uluslararası hukukçular, Türkiye harekatın düzenlendiği bölgenin kalıcı olarak Türk topraklarına katılacağı yönünde bir tavrı olmadığı için "Barış Pınarı Harekatı" askeri operasyonun kesinlikle bu tanımlamaya uymadığı görüşünde birleşiyor.

“Ciddi konularda yeteneksizliğini sergiliyor”

Savunma bakanının sözleri Alman iç politikasında, "Bakan bu makama uygun mu?" tartışması başlattı. Yeşiller dış politika sözcüsü Omid Nouripour, "Bir savunma bakanı kriz zamanlarında sözlerini daha özenle seçmeli. Suriye’ye Alman askerleri göndermek isteyen bakanın bu konuyla ilgili hukuksal temeli yavaş yavaş beni ürkütüyor” dedi. FDP’nin dış politika Sözcüsü Alexander Graf Lambsdorff, Kramp Karrenbauer’i yanlış kavramları kullanarak, doğru olmayan bilgileri yaymakla suçladı. Lambsdorff, “Savunma Bakanı böyle ciddi konularda yeteneksizliğini sergileyerek, insanı şaşırtıyor” dedi. SPD’nin savunma politikaları sözcüsü Fritz Felgentreu, savunma bakanın konuyla ilgili fikrini koalisyon ortaklarıyla paylaşmadan kamuoyuna aktarmasını anlamakta zorluk çektiğini söyledi ve “Bakan ordumuzun ve AB ordularının böyle bir angajmanın altından kalkamayacağını herhalde bilmiyor” şeklinde konuştu.

Dışişleri bakanı: “Güvenli bölge çıkışında haberdar edilmedim”

Kramp Karrenbauer, hafta başında da Suriye sınırına AB ve NATO denetiminde uluslararası güç konuşlandırılması talebiyle de koalisyon içinde sert eleştirilere hedef olmuştu. CDU’lu Savunma Bakanı’nın bu konudaki açıklamayı koalisyon ortakları SPD ve CSU’dan habersiz yaptığının anlaşılmasından sonra, SPD‘li Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "güvenli bölge" çıkışını eleştirerek, Başbakan Angela Merkel’e bu konudaki rahatsızlıklarını ilettiler. Savunma Bakanı’nın kendisini haberdar etmediğini belirten Maas, "Söz konusu olan uluslararası alanda güvenilirliğimiz. Bunun için Alman federal hükümetinin bir bütün halinde çalışması ve bu tür önerileri tek ses olarak gündeme getirmesi gerekir. Kramp-Karrenbauer bunu yapmadı. Bu nedenle şimdi müttefiklerimizin sorularını yanıtlamak zorunda kalıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Merkel’in yerine CDU Lideri seçilen ve gelecek genel seçimlerde başbakan adayı olabileceği tahmin edilen Annegret Kramp Karrenbauer uzun bir süredir eleştirilerin hedefinde. Yaptığı çeşitli açıklamalar ve kırdığı potlar sonrasında CDU içinde hem genel başkanlık hem de Savunma Bakanlığı görevini yerine getiremediği konusunda sesler yükselirken, Alman medyasında yapılan yorumlarda Kramp-Karrenbauer’in Merkel’in desteğini aldığı son Suriye çıkışı, kamuoyu önünde puan toplamak istemesi olarak yorumlanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
senide ilhak ederler diyeecem ama o bet suratını kim ne yapsın
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