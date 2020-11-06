Alman Bakanlardan ABD Seçim Yorumları

Tüm dünya gibi Almanya da ABD başkanlık seçimlerinin sonucuna kilitlenmiş durumda. Başbakan Angela Merkel’in kesin sonuç açıklanıncaya kadar yorum yapmayacağı duyuruldu.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, bazı eyaletlerde belirsizliğin ve oy sayımının sürdüğünü belirterek, "Başbakan Angela Merkel ve hükümet olarak bu konuda sonucun gelmesinden önce açıklama ve yorum yapılamayacak" dedi.

Maas’tan Trump’a yangına körükle gitme suçlaması

Ancak bazı bakanların bu kurala bağlı kalmayarak, özellikle Cumhuriyetçiler’in adayı Başkan Donald Trump’ın sandıklar kapandıktan sonra önce zafer ilan etmesini, sonra da gelen sonuçlara itirazlarını yorumladıkları dikkat çekti. Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Trump’ın çıkacak sonuca saygı göstermesi gerektiğini ifade ederek, "Sonuçlar belli olana kadar sakin kalmak gerekir. İşleyen bir demokratik sistemde, düzgün biçimde kaybetmek, sükseli şekilde kazanmaktan daha önemlidir" dedi. Maas, Trump’a yönelik "Yangına körükle gidenler sorumsuzca davranıyor" ifadesini de kullandı.