Alman Bakanlardan ABD Seçim Yorumları

Tüm dünya gibi Almanya da ABD başkanlık seçimlerinin sonucuna kilitlenmiş durumda. Başbakan Angela Merkel’in kesin sonuç açıklanıncaya kadar yorum yapmayacağı duyuruldu.
Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, bazı eyaletlerde belirsizliğin ve oy sayımının sürdüğünü belirterek, "Başbakan Angela Merkel ve hükümet olarak bu konuda sonucun gelmesinden önce açıklama ve yorum yapılamayacak" dedi.
Maas’tan Trump’a yangına körükle gitme suçlaması
Ancak bazı bakanların bu kurala bağlı kalmayarak, özellikle Cumhuriyetçiler’in adayı Başkan Donald Trump’ın sandıklar kapandıktan sonra önce zafer ilan etmesini, sonra da gelen sonuçlara itirazlarını yorumladıkları dikkat çekti. Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Trump’ın çıkacak sonuca saygı göstermesi gerektiğini ifade ederek, "Sonuçlar belli olana kadar sakin kalmak gerekir. İşleyen bir demokratik sistemde, düzgün biçimde kaybetmek, sükseli şekilde kazanmaktan daha önemlidir" dedi. Maas, Trump’a yönelik "Yangına körükle gidenler sorumsuzca davranıyor" ifadesini de kullandı.
SPD’li Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Trump’a tepki göstererek, "Demokrasinin özelliği seçim sonuçlarının kabul edilmesidir. Bunu ABD’nin başındakilerin de bilmesi gerekir" şeklinde konuştu.
Sosyal Demokrat SPD’nin lideri Saskia Esken, Trump’ın oy sayımının durdurulması yönündeki açıklamasını "ABD Başkanlığı makamında oturan birine yakışmayan anti-demokratik bir tavır" olarak tanımlamış, "milliyetçi ve popülist akımlara karşı demokratik kazanımlarımızı her zamankinden daha fazla savunmamız gerekiyor" demişti.
Hristiyan Demokrat CDU’dan ülkenin en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’nın Başbakanı Armin Laschet, Trump’un koltuğunu "demokratik kurallara uyarak teslim etmesi gerektiğini" belirterek, bunun "onurlu bir tavır" olacağını söyledi.
“Biden’ın seçilmesi ABD ile ilişkilerin düzelmesine yarar”
Alman hükümetinin Transatlantik İlişkileri Koordinatörü Peter Beyer da Biden’in seçilme ihtimalinin Almanya ve ABD arasındaki ilişkilerin düzelmesine yol açabileceği değerlendirmesini yaptı. Donald Trump döneminde siyasi ve ekonomik olarak "kötü bir deneyim" yaşandığını kaydeden Beyer, "Biden’in seçimleri kazanarak bu gidişatı düzeltmesi yönünde beklentiler var" şeklinde konuştu.
ABD-Almanya ilişkileri son dört yıldır gerilimli geçti
Washington ve Berlin arasındaki ilişkilerin son yıllarda daha önce benzeri görülmemiş gerilimli bir dönemden geçmesi seçime olan ilginin daha da artmasını beraberinde getirirken, seçim öncesindeki süreçte Almanya’da kamuoyu, medya ve siyasetinin tercihinin Biden olması dikkat çekti. Başbakan Merkel’in son haftalarda herhangi bir yorum yapmaktan itinayla kaçındığı gözlemlenirken, Merkel’e yakın politikacılar Trump’a karşı daha açık tavır alıp, Almanya’nın AB’nin güçlü lideri olarak ABD’den bağımsızlaşma rolünü üstlenmesini gündeme getirdiler.
Başkan Trump’ın, Almanya’nın siyasi ve mali olarak desteklediği ve Rus gazını Baltık Denizi’nin altından Batı Avrupa’ya getirecek Kuzey Akım-2 boru hattına karşı yaptırımları hayata geçirmesi; Berlin’in NATO’daki savunma harcamalarına yeteri kadar destek vermediğini eleştirmesi ve Paris İklim Anlaşması, İran Nükleer Anlaşması gibi konularda yaşanan farklılıklar sonucunda Almanya ve ABD ilişkileri son dört yılda alışık olunmadığı oranda gerilmişti.