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Alman Bakanların Gündeminde Huawei Vardı

06.02.2019 22:08 | Son Güncelleme

Yıllık 100 milyar doları geçen satışlarıyla küresel ağlar pazarında lider konumunda bulunan Huawei, Çin hükümetiyle bağlarından dolayı uluslararası camiada yakın inceleme altında

Alman Bakanların Gündeminde Huawei Vardı

Almanya’da bakanların gelecekte hayata girmesi planlanan 5G mobil ağlarının güvenliğinin nasıl temin edileceği konusunda bugün bir toplantı yaptığı belirtildi. Çinli teknoloji üretici şirketi Huawei’yi pazardan dışlayıp-dışlamama konusu ülkede yoğun biçimde tartışılıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın, Huawei’den araçlardan fabrikalara kadar her şeyi çok hızlı şekilde birbirine bağlayacak beşinci nesil ağları inşa etmeye dahil olmadan önce Çin’e veri teslim etmeyeceği konusunda garantiler almaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert düzenlediği basın toplantısında, Berlin’in güvenlik risklerini en aza indirmek istediğini ancak spesifik tedbirler üzerinde henüz karar vermediğini belirtti. Hükümet kaynakları, gelecek hafta bir kararın açıklanabileceği bilgisini verdi.

Alman Sanayi Federasyonu’nun başkanı Dieter Kempf Reuters’a yaptığı açıklamada, Merkel’in bu konudaki duruşuna destek vererek, Huawei gibi firmaların sıkı güvenlik standartlarına uymasını sağlamanın Çin’e toptan yasak uygulamaktan daha akıllıca olacağı görüşünü dile getirdi.

Yıllık 100 milyar doları geçen satışlarıyla küresel ağlar pazarında lider konumunda bulunan Huawei, Çin hükümetiyle bağlarından dolayı uluslararası camiada yakın inceleme altında. Pekin’in şirketin teknolojisini casusluk için kullanabileceğinden endişe ediliyor. Huawei ise iddiaları reddediyor.

Amerika casusluk kaygılarıyla dünya genelindeki müttefiklerini gelecek nesil mobil ağları için Huawei teçhizatı satın almamaya ikna etmeye çalışıyor. Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Washington’un bu çabada Avrupa Birliği’ni öncelikli olarak gördüğünü söyledi.

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