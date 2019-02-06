Alman Bakanların Gündeminde Huawei Vardı

Almanya’da bakanların gelecekte hayata girmesi planlanan 5G mobil ağlarının güvenliğinin nasıl temin edileceği konusunda bugün bir toplantı yaptığı belirtildi. Çinli teknoloji üretici şirketi Huawei’yi pazardan dışlayıp-dışlamama konusu ülkede yoğun biçimde tartışılıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın, Huawei’den araçlardan fabrikalara kadar her şeyi çok hızlı şekilde birbirine bağlayacak beşinci nesil ağları inşa etmeye dahil olmadan önce Çin’e veri teslim etmeyeceği konusunda garantiler almaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert düzenlediği basın toplantısında, Berlin’in güvenlik risklerini en aza indirmek istediğini ancak spesifik tedbirler üzerinde henüz karar vermediğini belirtti. Hükümet kaynakları, gelecek hafta bir kararın açıklanabileceği bilgisini verdi.

Alman Sanayi Federasyonu’nun başkanı Dieter Kempf Reuters’a yaptığı açıklamada, Merkel’in bu konudaki duruşuna destek vererek, Huawei gibi firmaların sıkı güvenlik standartlarına uymasını sağlamanın Çin’e toptan yasak uygulamaktan daha akıllıca olacağı görüşünü dile getirdi.