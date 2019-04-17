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Alman Basın Konseyi DİTİB'i haklı buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 21:18 | Son Güncelleme

Konsey, terör içerikli bir haberde DİTİB Köln Merkez Camisi'nin fotoğrafının kullanılmasını "gazetecilik ilkelerine aykırı" olarak nitelendirerek, Bild gazetesini kınadı

KÖLN (AA) - Alman Basın Konseyi (Rundfunkrat), terörle ilgili bir haberde DİTİB Köln Merkez Camisi'nin fotoğrafını kullanması üzerine Bild gazetesini şikayet eden Diyanet İşleri Türk İslam Birliğini haklı buldu.

Konsey DİTİB'in şikayetini değerlendirdiği kararında, söz konusu haber ve haberle ilgisi olmayan Köln Merkez Camisi'nin fotoğrafının kullanılmasını "gazetecilik ilkelerine aykırı" olarak nitelendirerek, bu tutumundan dolayı Bild gazetesi hakkında "kınama kararı" yayınladı.

Komisyon Başkanı Matthias Wiemer imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Başlık ve ‎Köln’deki DİTİB Camisi’nin fotoğrafı okurda ‎yanlış bir intiba oluşturarak bütün teşkilat ‎ve derneklerinin terör paralarıyla finanse ‎edildiği intibaını oluşturmaktadır. Köln’deki ‎DİTİB Merkez Camisi'nin terör paralarıyla alakası ‎bulunmamaktadır, bilakis hoşgörü ve barış ile ‎Köln’de barış içindeki beraber yaşamaya ‎yönelik bir sembol olduğu belirtilmektedir.‎" ifadelerine yer verildi.

DİTİB'in yanı sıra Renanya-‎Palatina Türk Cemiyetleri Birliği ve 44 gazete okurundan gelen şikayetin değerlendirildiği gerekçeli kararda ise şöyle denildi:

"Şikayet komisyonu basın etik kodeksinin 2. ‎maddesinin ihlalinin öylesine vahim olduğu ‎kanaatindedir ki şikayet yönergesinin 12. ‎maddesi gereği kınama müeyyidesini ‎uygulamayı uygun bulmuştur. Şikayet ‎yönergesinin 12. maddesi gereği her ne kadar ‎kınamanın ilgili yayın organlarında ‎yayınlanması mecburiyeti olmasa da dürüst ‎habercilik açısından şikayet komisyonu ‎böylesi bir yazı işleri kararının alınmasını ‎tavsiye etmektedir.‎ Şikayetin haklı olduğuna dair karar oy birliğiyle ‎alınmıştır. Aynı şekilde seçilen müeyyide ‎kararı da oy birliğiyle alınmıştır.‎"

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Medya Tetkik Kurumu (Rundfunkrat) Bild Gazetesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)

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