Alman basını: Krizi fırsata çevirmek Türkiye'nin elinde

Frankfurter Allgemeine Zeitung Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere yer ayırdığı yorumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik refah kozunu kaybetmek üzere olduğunu yazdı.

"Otoriter Türkiye'yi güçlendirmek Almanya'nın görevi olamaz. Erdoğan değişmezse, arada aşılması imkânsız bir uçurum kalır. Kriz Türkiye'ye etkide bulunma fırsatı yarattı. Erdoğan ideolojilere önem vermeyen bir iktidar hırslısıdır. Gücünü arttırmak için her fırsatı değerlendirmeye çalışır. Önce AB sürecinden ve yüksek büyüme hızından kazançlı çıktı. Bunlardan artık bir şey kazanamıyor. Şimdi kurumların ve muhalefetin zaaflarından gücünü garantiye almada yararlanıyor. Daha fazla refah vaatlerini yerine getirememesi ise konumunu sarsıyor. Kriz, büyük devlet hayallerini gerçeklerle uyumlaştırıp, sisteme ince ayar verilmesine yarayabilir. Türkiye'nin yeni bir başarı öyküsüne ihtiyacı var. Türkiye, Avrupa'nın dibindeki istikrarsız bölgede bir çıpa haline dönüşüp, petrol çağının kapanmasından sonra ekonomik gücüyle bölgesinin parlak bir aktörü haline gelebilir. Para krizi kısa vadede Türkiye'de nefeslerin tutulmasına yol açtı. Krizi fırsata çevirmek Türkiye'nin elindedir.”

