HABER
  4. Alman basını: Merkel Ankara yolcusu

Alman basını: Merkel Ankara yolcusu

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2019 09:58 | Son Güncelleme

Alman basınına göre mülteci anlaşmasının geleceğinden endişeli olan Almanya Başbakanı Merkel Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'da görüşmeyi planlıyor.

Alman basını: Merkel Ankara yolcusu

Almanya'da yayınlanan Süddeutsche Zeitung isimli gazetenin haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel Ocak ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edecek.

Görüşmede mülteci krizi, Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin asker göndermeyi planladığı Libya konusunun ele alınmasının beklendiği ifade edildi.

Haberde, Merkel'in Türkiye ile AB arasında 2016 yılında yapılan mülteci anlaşmasının geleceğinden endişe duyduğu öne sürüldü. Merkel'in endişesine neden olarak Türkiye'nin Suriye sınırında ve Yunan adalarında giderek artan mülteci sayısı gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen Pazar günü Suriye'nin İdlib kentinde artan çatışmaların ardından sınıra doğru yoğun bir mülteci akını olduğunu, Türkiye'nin bu yükü tek başına üstlenmeye niyeti olmadığını açıklamıştı.

Almanya hükümeti sözcüsü konuyla ilgili açıklama yapmayı reddederek Başbakan Angela Merkel'in ziyaretlerini ancak bir hafta öncesinde kamuoyuna duyurduklarını belirtti.


PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Rus paralı askerler en son Libya'da ortaya çıktıRus paralı askerler en son Libya'da ortaya çıktı
Kazakistan’da uçak kazası: Ölü sayısı 15’e çıktıKazakistan’da uçak kazası: Ölü sayısı 15’e çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya merkel Türkiye ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus paralı askerler en son Libya'da ortaya çıktı

Rus paralı askerler en son Libya'da ortaya çıktı

İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem

İran'da nükleer santrale yakın bölgede deprem

ABD'de yemek teslimatı yapan bir Türk, silahlı saldırı sonucu öldü

ABD'de bir Türk silahlı saldırıda öldü

Son dakika! Kazakistan'da içinde 100 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı yükseldi

Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı yükseldi

Netanyahu parti içi liderlik yarışında zaferini ilan etti

Netanyahu parti içi liderlik yarışında zaferini ilan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.