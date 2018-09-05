Alman basını yazdı: Moskova Türkiye'ye daha fazla zaman tanımalı

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un yorumunda İdlib'de rejim güçlerini desteklemesinin Rusya'nın Türkiye politikasına ters düştüğü ifade ediliyor:

"Suriye rejiminin muhaliflerin son kalesi olan İdlib'e başlattığı taarruzun tek bir galibi olacaktır. O da Şam rejimi. Lakin bu, büyük kayıplar karşılığında kazanılmış bir zafer olacaktır. Çünkü yüz binlerce Suriyelinin savaş bölgesinden kaçma ihtimali Batı'yı Suriye yönetimiyle diyalog kurup ülkenin yeniden imarına katılma niyetinden soğutabilir. Esad 2011'deki ayaklanmanın ilk başladığı yerlerden biri olan İdlib'de intikam almak istiyor da olabilir. Şam ve Rusya on binlerce cihatçıya İdlib'de yer olmadığını söylemekte haklılar. Ancak İdlib'e saldırılması Rusya'ya yarar sağlamaz. Türkiye'yi istikrarsızlaştırabilecek bir mülteci akınının başlaması Moskova'nın Türkiye'yi daha fazla kendine bağlama hedefine ters düşer. Moskova, muhalifleri silahlarını bırakmaya ikna edebilmesi için Türkiye'ye daha fazla zaman tanımalıdır.”



