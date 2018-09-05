HABER

Alman basını yazdı: Moskova Türkiye'ye daha fazla zaman tanımalı

05.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

Dün Rusya'nın İdlib'i vurmasının ardından Alman basının ana gündem maddelerinden biri Rusya destekli, Esad Rejiminin Suriye'nin İdlib kentine düzenleyeceği kapsaml olası bir askeri operasyon oldu.

Alman basını yazdı: Moskova Türkiye'ye daha fazla zaman tanımalı

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un yorumunda İdlib'de rejim güçlerini desteklemesinin Rusya'nın Türkiye politikasına ters düştüğü ifade ediliyor:

"Suriye rejiminin muhaliflerin son kalesi olan İdlib'e başlattığı taarruzun tek bir galibi olacaktır. O da Şam rejimi. Lakin bu, büyük kayıplar karşılığında kazanılmış bir zafer olacaktır. Çünkü yüz binlerce Suriyelinin savaş bölgesinden kaçma ihtimali Batı'yı Suriye yönetimiyle diyalog kurup ülkenin yeniden imarına katılma niyetinden soğutabilir. Esad 2011'deki ayaklanmanın ilk başladığı yerlerden biri olan İdlib'de intikam almak istiyor da olabilir. Şam ve Rusya on binlerce cihatçıya İdlib'de yer olmadığını söylemekte haklılar. Ancak İdlib'e saldırılması Rusya'ya yarar sağlamaz. Türkiye'yi istikrarsızlaştırabilecek bir mülteci akınının başlaması Moskova'nın Türkiye'yi daha fazla kendine bağlama hedefine ters düşer. Moskova, muhalifleri silahlarını bırakmaya ikna edebilmesi için Türkiye'ye daha fazla zaman tanımalıdır.”


PARTNERAndroid kullananlar dikkat: Telefonlarınız dinleniyor olabilirAndroid kullananlar dikkat: Telefonlarınız dinleniyor olabilir
Almanya'dan ziyaret öncesi çok önemli Türkiye mesajıAlmanya'dan ziyaret öncesi çok önemli Türkiye mesajı
Erdoğan'dan önemli ABD açıklaması: SavsaklanıyorErdoğan'dan önemli ABD açıklaması: Savsaklanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman basını Frankfurter Allgemeine Zeitung İdlib Suriye Rusya

En Çok Okunan Haberler

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret sonrası yeni imajıyla şaşırttı!

Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret sonrası yeni imajıyla şaşırttı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İDLİBİN BİR TARAFI SURİYE,BİR TARAFI TÜRKİYE.SORU ŞU BU TERÖRİSTLERİN 2 YILDIR SİLAHINI,MERMİSİNİ,YİYECEĞİNİ,İÇECEĞİNİ SURİYE Mİ VERİYOR.TÜRKİYE Mİ VERİYOR.
Diğer Haberler
Tansiyon yüksek! Rusya'dan açıklama geldi

Tansiyon yüksek! Rusya'dan açıklama geldi

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

‘İki Ülke Arasında Çözülemeyecek Sorun Yok’

‘İki Ülke Arasında Çözülemeyecek Sorun Yok’

Almanya'dan ziyaret öncesi çok önemli Türkiye mesajı

Almanya'dan ziyaret öncesi çok önemli Türkiye mesajı

Erdoğan'dan önemli ABD açıklaması: Savsaklanıyor

Erdoğan'dan önemli ABD açıklaması: Savsaklanıyor

Beyaz Saray'dan Trump hakkında yazılan kitaba sert tepki

Beyaz Saray'dan Trump hakkında yazılan kitaba sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.