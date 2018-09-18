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Alman basını yazdı: Türkiye'nin yardıma ihtiyacı var

18.09.2018 10:38 | Son Güncelleme

Dün Rusya'nın Soçi kentinde varılan İdlib mutabakatına ilişkin Türkiye’nin karşılaşabileceği krizlere ilişkin Alman basınında yorumlar yer aldı.

Alman basını yazdı: Türkiye'nin yardıma ihtiyacı var

Süddeutsche Zeitung'un İdlib krizini konu alan yorumunda Türkiye'yi yine zor bir dönemin beklediğine dikkat çekiliyor:

"Türkiye sınıra tank sevk ettiği gibi İdlib'de mahsur kalan sivillere de zaruri ihtiyaç maddeleri gönderiyor. Böylelikle iki mesaj birden vermek istiyor. Birincisi, Türkiye'nin askeri gücünün küçümsenmeye gelmeyeceği. İkincisi ise Suriye'de kalmaları şartıyla mültecilere yardım etmeye hazır olduğu. Ekonomik krizin tam ortasında yeni bir mülteci akınına uğraması Türkiye'yi daha da zor bir durumda bırakabilir. Rusya Devlet Başkanı Putin mülteci kozunu oynayarak Türkiye'den Heyet Tahrir el Şam teröristlerini İdlib'den çekilmeye ikna etmesini istiyor. Putin aynı zamanda Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine de önem veriyor. Kremlin son zamanlarda Ankara'nın Washington ile arasını açmak için az çalışmadı. İdlib'in, bir bölümü Türkiye, diğeri ise Şam rejimi tarafından kontrol edildiği iki bölgeye ayrılması Rusya'nın işine gelir. Türkiye bu formülü benimsediği takdirde Suriye bataklığından kolay çıkamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de Putin ile bulaşmadan önce ‘insani felaketin' mutlaka önlenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin baskısı tek başına bu felaketi önlemeye yetmez. Bu konuda Türkiye'nin gerçekten yardıma ihtiyacı var.”


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Anahtar Kelimeler:
Almanya Süddeutsche Zeitung İdlib Suriye Rusya Türkiye Mutabakat

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hiç olur mu ya aaa siz almanlar kıskanıyorsunuz ya bizi
ey alamanya sen ruslarla evel den düşmansın biz niye olalım kıskanma
Bosverin her firsatta size terorist diyen bu millete iyilik yaramaz.
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