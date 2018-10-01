Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Hayır, bu sıradan bir devlet ziyareti değil. Almanya Cumhurbaşkanı ve Federal Hükümetin, Türk-Alman ilişkilerinde buzların erimeye başladığı iyileşme sürecini görkem ve şaşaa ile sürekli kılmayı umdukları açıkça görülüyor.

Onuruna verilen akşam yemeği ve askeri törene Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şüphesiz hayır dediği yok, ancak diğer yandan Türkiye'deki destekçilerine verdiği mesaj aylardır, hatta yıllardır değişmiyor: Almanların bize ne yapmamız gerektiğini söylemesine izin vermeyiz, çünkü Berlin, Türkiye'nin düşmanlarını koruyup kolluyor.

EV SAHİBİNE UZUN İADE LİSTESİ

Erdoğan'ın Berlin'e doğru yola çıktığı hafta Türkiye, Almanya'ya aralarında Almanya'da sürgünde olan muhalif gazeteci Can Dündar'ın adının da olduğu bir liste iletti ve listedekilerin Türkiye'ye iade edilmesini istedi. Erdoğan, Dündar'a elbette casusluk ve propaganda suçlamalarını yöneltiyor. Grotesk bir utanmazlık! Ve Türk tarafı açıkça Dündar'ın katılımı halinde Almanya Başbakanı ile düzenlenecek basın toplantısını iptal etme tehdidinde bulunuyor. Berlin'in ortasında Başbakanlık'ta oluyor, bu. Olayın büyümemesi için Dündar toplantıya katılmaktan vazgeçiyor. Yani Boğaz'ın otokratı Berlin'de kendisine kimin hangi soruyu yönelteceğine nihai biçimde karar vermiş oluyor. İnanılır gibi değil.