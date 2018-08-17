Alman basınından flaş iddia: Erdoğan NATO'yu gözden çıkardı mı?

Junge Welt gazetesinin Türkiye'nin ABD'ye gümrük misillemesinde bulunmasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO ittifakını gündeme getirmesini şöyle yorumluyor:
"Erdoğan'ın tehdidi küresel kamuoyunda yayılmaya başladığından beri ortam daha da kritikleşti. ABD Başkanı Donald Trump poker oynuyor. Türkiye NATO ile bozuşmayı gerçekten göze alabilir mi? Türk hükümeti sadece abartmakla kalmayıp Batı ile pazarlıkta elini güçlendirmek ve aynı zamanda Doğu'dan da destek bulmak için gözlerini o yöne çeviriyor. Almanya hükümetinin Erdoğan'ın gerçekten ciddi olduğundan şüphelendiği anlaşılıyor. Başbakan Merkel krizi tırmandırmamaya özen gösteriyor. Trump ise işi oluruna bırakıp, gümrük vergilerini arttırdığı gibi 100 adet F-35 tipi savaş uçağının NATO müttefiki Türkiye'ye verilmesini de askıya alabiliyor."
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