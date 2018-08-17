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Alman basınından flaş iddia: Erdoğan NATO'yu gözden çıkardı mı?

17.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

ABD-Türkiye gerilimi son günlerde Alman basınında sıkça yer almaya başladı. Son iddia ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'n NATO'dan ayrılmayı göze alıp almadığına ilişkin sorulara yanıt arıyor.

Alman basınından flaş iddia: Erdoğan NATO'yu gözden çıkardı mı?

Junge Welt gazetesinin Türkiye'nin ABD'ye gümrük misillemesinde bulunmasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO ittifakını gündeme getirmesini şöyle yorumluyor:

"Erdoğan'ın tehdidi küresel kamuoyunda yayılmaya başladığından beri ortam daha da kritikleşti. ABD Başkanı Donald Trump poker oynuyor. Türkiye NATO ile bozuşmayı gerçekten göze alabilir mi? Türk hükümeti sadece abartmakla kalmayıp Batı ile pazarlıkta elini güçlendirmek ve aynı zamanda Doğu'dan da destek bulmak için gözlerini o yöne çeviriyor. Almanya hükümetinin Erdoğan'ın gerçekten ciddi olduğundan şüphelendiği anlaşılıyor. Başbakan Merkel krizi tırmandırmamaya özen gösteriyor. Trump ise işi oluruna bırakıp, gümrük vergilerini arttırdığı gibi 100 adet F-35 tipi savaş uçağının NATO müttefiki Türkiye'ye verilmesini de askıya alabiliyor."

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Anahtar Kelimeler:
NATO erdoğan Alman basını nato'dan ayrılma

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İŞİMİZ GÜCÜMÜZ TEHDİT,ŞANTAJ,REHİN ALMA,HAPSETME.SANKİ MAFYA DEVLETİYİZ.
YAHU EN BASİTİ SAL SURİYELİLERİ GİTSİNLER BİZDEN GANİ GANİ İSTEMESİNLER TÜRKİYE CENNET SURİYELİ LİSAN ÖĞRENECEK DİYE DİL KURSU VERİYORLAR BU HOCALARIN BU EĞİTMENLERİN İŞİ YOK MU BUNLARIN MAAŞI KİMDEN ÇIKIYOR YETER ARTIK SURİYELİLER GİTSİN HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK OLACAK.....
zaten bu gidiş ile türkiye köprünün giriş yönünü doğuya çevirecek yıllardır AB NİN ÜLKEMİZİ AVUTMASI ASKIYA ALMASI ABD NİN ÜLKEMİZ ÜZERİNDE KOMŞU ÜLKELERİMİZDE ORTADOĞUDA ŞOV YAPMASI yeri gelince müttefik deyip sırtımızı okşaması sonra yersiz yere bizi tartaklamaya çalışması ve yormak için uğraşması TÜRK MİLLETİNİN DE İYİSİNE GİTMEZ BİR DURUM..dünyada ve bilhassa ülkemizde ayrışmaya yeni şeyler düşünmeye sebep oluyor.. batıya inancımızı güvenimizi ve sevgimizi yitirdik..hastalıklı bir adamın dünyanın ekonomik dengesini bozma çabası ve ülkesini düşman göstermesi abd halkı içinde vahim bir durum
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