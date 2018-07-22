SPOR

Alman basınından ilk Mesut Özil yorumu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 22.07.2018 22:33 | Son Güncelleme

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’in Almanya A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman spor basınında deprem etkisi yarattı.

Alman basınından ilk Mesut Özil yorumu

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, milli futbolcu Özil ile ilgili haberi manşetten okuyucularına duyurdu. 'Mesut Özil artık Almanya için oynamayacak' başlığını kullanan Bild Gazetesi Almanya Milli Takımı’nı bırakan Mesut Özil’in bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti.

Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.


PARTNERGergedanın doğun anını hayretle izledilerGergedanın doğun anını hayretle izlediler
Mesut Özil Türk Milli Takımı'nda oynayabilir mi?Mesut Özil Türk Milli Takımı'nda oynayabilir mi?
Mesut Özil, Almanya milli takımını bıraktığını açıkladıMesut Özil, Almanya milli takımını bıraktığını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mesut ozil almanya milli takımı

En Çok Okunan Haberler

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Arda Turan'a büyük şok

Arda Turan'a büyük şok

Alpay Özalan: 2002'de ülkemizin başında Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, Dünya Kupası'nda final oynardık

Alpay Özalan: 2002'de ülkemizin başında Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, Dünya Kupası'nda final oynardık

Gervinho'yu Drogba Galatasaray'a getirecek!

Gervinho'yu Drogba Galatasaray'a getirecek!

Trabzonspor, Seyedmajid Hosseini'yi KAP bildirdi

Trabzonspor, Seyedmajid Hosseini'yi KAP bildirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mesut Özil Türk Milli Takımı'nda oynayabilir mi?

Mesut Özil Türk Milli Takımı'nda oynayabilir mi?

Mesut Özil, Almanya milli takımını bıraktığını açıkladı

Mesut Özil, Almanya milli takımını bıraktığını açıkladı

Alpay Özalan: 2002'de ülkemizin başında Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, Dünya Kupası'nda final oynardık

Alpay Özalan: 2002'de ülkemizin başında Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, Dünya Kupası'nda final oynardık

U19 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye İngiltere'ye 3-2 yenildi!

U19 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye İngiltere'ye 3-2 yenildi!

Lucescu, Genç Milli Takımı izlemek için Finlandiya'ya gitti

Lucescu, Genç Milli Takımı izlemek için Finlandiya'ya gitti

Mesut Özil'den tarihi karar!

Mesut Özil'den tarihi karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.