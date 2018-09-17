Alman basınından sert yazı: Erdoğan'ın çıkarlarına ters

Stuttgarter Zeitung'un Türkiye ekonomisini konu alan yorumunda hükümetin krizle mücadelede aldığı tedbirlerin yatırımcıyı ikna etmeye yetmediği belirtiliyor:
"Hükümet Türkiye'ye ilgi duyan yatırımcıyı cezbedebilmek için bazı adımları atabilir. Ancak piyasaların beklediği hukuk devletinin güçlendirilmesi ve hükümetin denetlenebilmesi gibi reformlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidar çıkarlarına ters düşüyor. Problem de buradan kaynaklanıyor. Türkiye'nin paraya ihtiyacı var ama Erdoğan yatırımcının şartlarını yerine getirmeye gönüllü değil. Yabancı uzmanların direktifleri doğrultusunda hareket etmek istemediği için de Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım istemeye yanaşmıyor.”
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