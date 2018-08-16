Alman basınının en karanlık sınavı

16 Ağustos 1988'de Almanya'nın Gladbeck kasabasındaki bir bankayı soyan Dieter Degowski and Hans-Jürgen Rösner, iki rehineyle birlikte olay yerinden kaçtı. Ancak o ana kadar sıradan bir rehine krizi olarak görülen bu vakanın, kısa süre içinde Alman televizyon tarihine geçecek bir olaya dönüşeceğini çok az insan tahmin edebilirdi.

İzleyicilerin üç gün süren kaçış ve kovalamacayı televizyondan canlı izleyebildiği olay sırasında medyanın sergilediği tutum çok tartışıldı.

İnsanları silah zoruyla kaçıran soyguncularla röportajlar yapan gazeteciler, suçluların peşini bir an olsun bırakmayarak polisin işini yapmasını engellemekle suçlandı.

Otomobille kaçan soyguncuların daha sonra bir yolcu otobüsünü kaçırmasıyla rehine sayısının 30'un üzerine çıktığı olay sırasında, iki rehine hayatını kaybetti. Bunlardan biri, soyguncu Degowski'nin otomobilin içinde boğazına silah dayadığı 18 yaşındaki kadındı. Diğeriyse 15 yaşındaki bir İtalyan.

Yol tarifi yapan muhabir Bild'in başına geçti

Rehinelerle silahlı soyguncular otobüs ve otomobildeyken araçların içine kadar girerek en iyi açıklama veya görüntüyü yakalayabilmek için yarışan gazetecilerden biri, bindiği arabada suçlulara çok iyi bilmedikleri Köln sokaklarında yol tarifi dahi yaptı. Söz konusu muhabir, bu davranışından ötürü sert şekilde eleştirilse de ilerleyen yıllarda Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild'in genel yayın yönetmeni oldu.