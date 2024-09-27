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Alman basınının iddiası gündem olmuştu! Türkiye'den açıklama geldi: 'Hiçbir uygulamaya onay verilmedi'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.09.2024 22:54
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Almanya'dan sınır dışı edilen Türklerin, Türkiye'ye iade edileceği öne sürülmüştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Alman basınında yer alan, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir" dedi.

Alman basınının iddiası gündem olmuştu! Türkiye'den açıklama geldi: 'Hiçbir uygulamaya onay verilmedi'

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi Berlin’in sığınma talepleri reddedilen ve büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu kişilerin sınır dışı edileceğini iddia etmişti.

Sınır dışı edilecek kişilerin isimlerinin Türkiye’ye bildirildiği ve sayının kısa sürede haftada 500’e çıkacağı, böylece binlerce Türk’ün aynı yöntemle Türkiye’ye iade edileceği öne sürülmüştü.

Ankara'nın, haftada 500 Türk’ü geri almayı kabul ettiği iddiası da haberde yer almıştı.

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TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli söz konusu haberin doğru olmadığını açıkladı.

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Keçeli sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

"Alman basınında yer alan, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir.

"ONAY VERİLMEDİ"

Vatandaşlarımızın toplu olarak sınırdışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir.

"GÜNDEME GELMEDİ"

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York’ta yapılan görüşmede bu konu gündeme gelmemiştir."

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