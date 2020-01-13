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  4. Alman belediye başkanından DİTİB Camisi’ne geçmiş olsun ziyareti

Alman belediye başkanından DİTİB Camisi’ne geçmiş olsun ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 09:29 | Son Güncelleme

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinin Northeim kasabası Belediye Başkanı Simon Hartmann, mezarlıkların tahrip edilmesi nedeniyle DİTİB’e bağlı Northeim Camii’nde Müslümanları ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.Almanya’daki Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan Northeim kasabası Belediye Başkanı Simon Hartmann geçtiğimiz çarşamba günü Müslümanlara ait mezarlıkların ikinci kez tahrip edilmesi üzerine Müslümanları camide ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Northeim Camisi’ni ziyaret eden Hartmann, yapılan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Saldırıyı kınıyorum.

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinin Northeim kasabası Belediye Başkanı Simon Hartmann, mezarlıkların tahrip edilmesi nedeniyle DİTİB’e bağlı Northeim Camii’nde Müslümanları ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Almanya’daki Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan Northeim kasabası Belediye Başkanı Simon Hartmann geçtiğimiz çarşamba günü Müslümanlara ait mezarlıkların ikinci kez tahrip edilmesi üzerine Müslümanları camide ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Northeim Camisi’ni ziyaret eden Hartmann, yapılan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Saldırıyı kınıyorum. Kabul edilebilecek bir olay değil" dedi. Saldırının sorumlularının bulunmasını istediğini belirten Hartman, Müslümanların üzüntüsünü paylaştıklarını ve yanlarında olduklarını ifade etti. Belediye Başkanı Müslümanlara ait zarar gören mezarlıkların onarım ve temizliğini yaptırıldığını belirtti.
Northeim Camii din görevlisi Zeki İriz, Belediye Başkanı Hartmann ve beraberindeki heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, benzer olayların yaşanmamasını temenni etti. Ziyarette ayrıca Northeim ve Çevresi Kiliseler ve Din İşleri Sorumlusu Jan von Lingen, Belediye Meclisi Üyesi ve Northeim Mezarlıklardan Sorumlu Hans Harrer de hazır bulundu.
Çarşamba günü sabah saatlerinde Müslümanlara ayrılan bölümdeki 13 mezar tahrip edilmiş, faili ya da failleri bilinmeyen saldırı sonucu maddi hasar meydana gelmişti.
Kasım 2018 yılında ise Müslümanlara ait 12 mezar taşına gamalı haç çizilmişti.

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