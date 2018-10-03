İZMİR (AA) - İzmir'de, Almanya'nın tekrar birleşmesini temsilen kutlanan Alman Birliği Günü'nün 28. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

İzmir Alman Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde bir otelde verilen resepsiyonda konuşan Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Rainer Lassing, eşi Martina ile Ege'nin incisi İzmir'de bir yılı aşkın süredir görev yaptığını ifade etti.

İzmirlilerin misafirperverliği ile karşılandıklarını vurgulayan Lassing, "İzmir'den yola çıkarak geride bıraktığımız yıl içindeki Türk-Alman ilişkilerine baktığımda, son derece olumlu bir tablo görüyorum." dedi.

Bir yıl önce iki ülke arasında siyasi anlaşmazlıklardan dolayı gerginlik yaşandığını hatırlatan Lassing, "Bu arada siyasi ilişkiler özünde düzeldi. Alman Dışişleri Bakanı eylül ayının başında Ankara ve İstanbul'da bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ise geçen hafta Almanya'da bir devlet daveti çerçevesinde oradaydı. Bundan tam bir yıl önce 'Alman halkı yakın tarihine bakıldığında, Türk halkıyla olduğu kadar başka hiçbir halka yakın değildir' demiştim. Bizim bu dostluğa iyi bakıp, geliştirmemiz gerekir. Biz dediğim, bu akşam burada bulunan ve Türk Alman ilişkilerine özel ilgi gösteren sizler." diye konuştu.