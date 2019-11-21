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Alman Büyükelçi: Avukatın tutuklanması anlaşılabilir değil

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2019 16:44 | Son Güncelleme

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman, Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği için görev yapan Türk avukatın tutuklanmasına ilişkin, "Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil. Bu nedenle isnat edilen suçların açıklığa kavuşturulması için yoğun girişimde bulunuyoruz" dedi.

Alman Büyükelçi: Avukatın tutuklanması anlaşılabilir değil

Büyükelçi Martin Erdman, Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği için görev yapan Türk avukatın tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erdman, hukuk danışmalarının, bulundukları ülkenin mevzuatına ilişkin konuları açıklığa kavuşturmak ve daha iyi değerlendirebilmek için önemli muhatapları olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Avukatlar ve diplomatik temsilcilikler arasındaki işbirliği tüm Avrupa'da, dış temsilciliklerin görevlerini Viyana Anlaşması'nın hükümlerine uyumlu şekilde yerine getirmelerini sağlayan, olağan bir uygulamadır.
Hukuk danışmanımız Büyükelçiliğimize, uluslararası düzeyde olağan ve kanaatimizce yasak olmadığı tartışmasız olan bir destek sağlamıştır. Bu tür bir işbirliğinin engellenmeden mümkün olması gereklidir. Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil. Bu nedenle isnat edilen suçların açıklığa kavuşturulması için yoğun girişimde bulunuyoruz ve bu konuyu Türkiye'ye karşı müteaddit defalar dile getirdik."

KAYNAK: DHA

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Almanya büyükelçi avukat tutuklama MARTİN ERDMAN

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