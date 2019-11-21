Alman Büyükelçisi Erdman: “Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil”

Alman Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Martin Erdman, büyükelçilik adına görev yapan avukatın tutuklanmasına ilişkin, “Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil. Bu nedenle isnat edilen suçların açıklığa kavuşturulması için yoğun girişimlerde bulunuyoruz ve bu konuyu Türkiye’ye karşı müteaddit defalar dile getirdik” dedi.

Alman Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdman, büyükelçilik adına görev yapan avukatın tutuklanmasına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Hukuk danışmanları, Ankara Büyükelçiliğimiz için olduğu gibi tüm yurt dışı temsilciliklerimiz için bulunduğumuz ülkenin mevzuatına ilişkin konuları açıklığa kavuşturmak ve daha iyi değerlendirebilmek için önemli muhataplarımızdır. Avukatlar ile diplomatik temsilcilikler arasındaki işbirliği tüm Avrupa’da dış temsilciliklerin görevlerini Viyana Anlaşması’nın hükümlerine göre uyumlu şekilde yerine getirmelerini bağlayan olağan bir uygulamadır. Hukuk danışmanımız, büyükelçiliğimize uluslararası düzeyde olağan ve kanaatimizce yasak olmadığı tartışmasız olan bir destek sağlamıştır. Bu tür bir işbirliğinin engellenmeden mümkün olması gerekir. Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil. Bu nedenle isnat edilen suçların açıklığa kavuşturulması için yoğun girişimlerde bulunuyoruz ve bu konuyu Türkiye’ye karşı müteaddit defalar dile getirdik” dedi.

