Alman büyükelçiyi sınır dışı kararına tepki

Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido, Venezuela yönetiminin Almanya Büyükelçisini "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararını değerlendirdi. Der Spiegel dergisine konuşan Guaido kararın "Almanya'ya karşı bir tehdit" olduğunu söyledi. Guaido, bunun "özgür dünya açısından da bir tehdit olduğunu" savundu.

Guaido, muhalefet milletvekillerine yaptığı konuşmada ise "Görünüşe göre Maduro rejimi Venezuela'ya yardım eden kimseyi affetmiyor" sözlerini kullandı.

Venezuela hükümeti, Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Martin Kriener ile ilgili Çarşamba günü aldığı kararında Büyükelçiyi ülkenin "içişlerine karışmakla" suçlamıştı. Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verilen Kriener, muhalefet lideri Guaido'yu Kolombiya dönüşünde havalimanında karşılayan isimler arasında yer alıyordu. Guaido, aralarında Almanya'nın da olduğu 50'den fazla ülke tarafından Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanınmıştı. Ancak şuana kadar bu ülkelerden sadece Almanya'nın büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edildi.