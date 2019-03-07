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Alman büyükelçiyi sınır dışı kararına tepki

07.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Venezuelalı muhalif lider Guaido, hükümetin Almanya'nın Caracas Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan etmesini eleştirdi, "Maduro rejimi Venezuela'ya yardım eden kimseyi affetmiyor" dedi.

Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido, Venezuela yönetiminin Almanya Büyükelçisini "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararını değerlendirdi. Der Spiegel dergisine konuşan Guaido kararın "Almanya'ya karşı bir tehdit" olduğunu söyledi. Guaido, bunun "özgür dünya açısından da bir tehdit olduğunu" savundu.

Guaido, muhalefet milletvekillerine yaptığı konuşmada ise "Görünüşe göre Maduro rejimi Venezuela'ya yardım eden kimseyi affetmiyor" sözlerini kullandı.

Venezuela hükümeti, Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Martin Kriener ile ilgili Çarşamba günü aldığı kararında Büyükelçiyi ülkenin "içişlerine karışmakla" suçlamıştı. Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verilen Kriener, muhalefet lideri Guaido'yu Kolombiya dönüşünde havalimanında karşılayan isimler arasında yer alıyordu. Guaido, aralarında Almanya'nın da olduğu 50'den fazla ülke tarafından Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanınmıştı. Ancak şuana kadar bu ülkelerden sadece Almanya'nın büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edildi.

Venezuela hükümeti "yabancı bir diplomatın, muhalefetin aşırıcı kesimlerinin komplucu gündemi ile paralel bir politikacı gibi bir rol üstlenmesinin kabul edilemez olduğu" açıklamasında bulunmuştu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass kararın "mevcut durumu kızıştıracak" bir adım olarak değerlendirdi. Maas'ın açıklamasında "Avrupa'nın Guaido'ya desteği sarsılmazdır" ifadesi yer aldı. Açıklamada, iştişareler için geri çağırılan Büyükelçi Kriener'ın son günler de yaptıkları da dahil olmak üzere Caracas'ta "kusursuz işler" yaptığı belirtildi.

Venezuelalı siyasi analist Mariano de Alba, Caracas yönetiminin muhalefete yönelik desteğin böylesi sonuçları olacağı konusunda uluslararası topluma mesaj verdiğini söyledi.

ABD'li gazeteci serbest

Diğer yandan Venezuela polisi tarafından gözaltına alınan ABD'li gazeteci Cody Weddle'ın serbest bırakıldığı bildirildi. Haberi, Weddle'ın çalıştığı kurum olan WPGL Local 10 News duyurdu. Venezuela Basın Çalışanları Sendikası'nın verdiğ bilgiye göre ABD'li gazeteci, 12 saat gözaltında tutulduktan sonra çalışma ekipmanlarına el konularak sınırdışı edildi.

Derin bir ekonomik ve siyasi kriz içinde olan Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro ile kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido arasındaki iktidar savaşı yaşanıyor. Maduro, Ocak ayında kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guiado'yu ABD destekli darbe yapmakla suçluyor.

AFP,rtr/GY,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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