Alman çiftçiler tarımda dönüşüm istiyor: "Bıktık"

İklim dostu tarım isteyen "Bıktık" oluşumu adına konuşan eylemci, ucuz gıdayı eleştirdi.Almanya'da çiftçiler ve çevre aktivistleri, federal hükümet ve Avrupa Birliği'ne (AB) tarım alanında köklü bir dönüşüm çağrısında bulundu.

Cumartesi günü Berlin’deki başbakanlık binası ve Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel merkezi önünde gösteri düzenlendi.

"Bıktık" adını taşıyan oluşumun organize ettiği eylem, her yıl tarım fuarı Grüne Woche (tr. Yeşil Hafta) kapsamında düzenleniyor. Bu yılki eylemde, korona pandemisi nedeniyle, Berlin kent merkezinde geçen yıllara göre çok daha az kişi bir araya geldi.

Başbakanlık binası önünde "Tarım endüstrisinden bıktık" ve "Ekolojik bir tarım için, daha fazla iklim koruma için" ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşındı. Eylemciler "iklim dostu tarım" ve "türe uygun hayvancılık" talebinde bulundu.

Başbakanlık binası önünde çiftçiler, traktörleriyle konvoy oluşturdu. Öte yandan eyleme katılanlar, bina önünde yaklaşık 10 bin ayak izi bıraktı. Pandemi nedeniyle organizatörler, "Tarımda dönüşümü başlat" sloganı altında, destekçilerine, ayak izlerinin ve siyasi ifadelerinin yer aldığı fotoğraflarını gönderme çağrısında bulunmuştu.