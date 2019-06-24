Alman Daimler kar beklentisini revize etti

BERLİN (AA) - Mercedes-Benz'in ana şirketi Alman otomobil üreticisi Daimler AG, 12 ay içinde kar marjı tahminlerini üçüncü kez aşağı yönlü revize etti.

Daimler AG'den yapılan açıklamada, dizel araçlarla ilgili devam eden idari süreçler ve önlemler nedeniyle "üç haneli milyon (avro) rakam" masraf beklendiği belirtilerek, bunun da şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde kazancını etkileyebileceği ifade edildi.

Daha önce bu yıl için faiz ve vergi öncesi karının (FVÖK- EBIT) geçen yıldan biraz fazla olacağını açıklayan şirket, bu karın geçen yılla aynı seviyede kalacağını hatırlattı. Daimler, geçen yıl faiz ve vergi öncesi karını 11,1 milyar avro olarak açıklamıştı.

Daimler'in açıklamasında karşı karşıya kalınan idari süreç ve önlemlere dair ayrıntılı bilgiye yer verilmezken dizel incelemeleri için ne kadar para ayrıldığına yer verilmedi.

Haberin ardından şirketin hisseleri bugün yaklaşık yüzde 5 değer kaybı yaşadı. Karın aşağı yönlü revize edilmesinin, Daimler’in emisyon hile yazılımı ile piyasa sirkülasyonuna sokulan 60 bin dizel aracını geri çağırma emrinden sonra gelmesi dikkati çekti.