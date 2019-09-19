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Alman dalgıçlar Karaburun ve Çeşme'de dalış yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:29 | Son Güncelleme

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk: - "Ege'yi dünyada cazip bir dalış destinasyonu yapmak için tanıtıma ve yapay resif projelerine destek vermeye devam edeceğiz"

İZMİR (AA) - Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Ege Denizi'ni dünyada cazip bir dalış destinasyonu yapmak için tanıtıma ve yapay resif projelerine destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda uluslararası dalış turizminde önemli merkez haline gelen Türkiye'de, Karaburun Yarımadası'nın da profesyonel dalgıçlar tarafından büyük ilgi görmeye başladığı belirtildi.

Almanya'nın önde gelen dalış kulüplerinden biri olan TUK (Tauchsportgruppe an der Universitat Kiel) üyesi 14 kişilik dalgıç grubunun, bir hafta boyunca Karaburun'da Büyük Ada civarındaki dalış yerleri ile 9 Eylül ve Alaybey batık gemilerine, Çeşme'de ise Ayrık Taş ve Monem Batığı'na daldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, Ege'nin, su altı zenginliği ve hayata geçirilen yapay resifler sayesinde, dalış turizminde çekim merkezi haline gelmeye başladığını belirtti. 14 kişilik Alman dalgıç grubunun Karaburun ve Çeşme'yi keşfetmelerinin çok önemli olduğunu bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Türkiye, dalış turizminden yüzde 15 pay alıyor. Dalış yapan bir turistin ülkemize bıraktığı döviz 500 doları buluyor. Bölgemiz kıyılarında yapımı planlanan yeni su altı projeleri ile bölgemiz dalış turizmi, suya atılan bir taş gibi halka halka büyüyecektir. Ege'yi dünyada cazip bir dalış destinasyonu yapmak için tanıtıma ve yapay resif projelerine destek vermeye devam edeceğiz."

Alman ekibin dalış lideri Anke Schneider, daha önce Kızıldeniz, Güney Amerika, Baltık Denizi, Avustralya, Uzakdoğu ve Hint Okyanusu gibi yerlerde ve Türkiye'de Kaş'ta dalış gerçekleştirdiklerini, Ege kıyılarında ilk defa daldıklarını belirtti.

Karaburun ve Çeşme'deki dalışlardan çok keyif aldıklarını bildiren Schneider, "Su altı çok net ve rengarenk. Balık türleri ve deniz canlıları çok zengin. Bu bölgenin tarihi yapısını da çok sevdik. Bizim için çok özel olan bu etkinliğimizi, geniş ağımız sayesinde çok sayıda takipçimize duyuracağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
dalgıç dalış Ege yapay resif

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