HABER

Alman demiryollarına 86 milyar euroluk yatırım

26.07.2019 22:46 | Son Güncelleme

Almanya tarihinin en büyük demiryolu ağı yenileme projesi için 86 milyar euroluk yatırım yapmayı planlıyor.

Alman demiryollarına 86 milyar euroluk yatırım

Almanya'da demiryolu ağını yenilemek için 86,2 milyar euroluk yatırım yapma konusunda federal devlet ve Deutsche Bahn (Alman Demiryolları İşletmesi) anlaştı. 10 yıllık bir süreyi kapsayacak yenileme projesinin finansmanını hazinenin yanı sıra Deutsche Bahn üstlenecek.

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer Cuma günü yaptığı açıklamada tarafların "Almanya’nın şimdiye kadarki en büyük demiryolu yenileme projesi” konusunda anlaştığını duyurdu.

Söz konusu yatırımın “iklimi aktif bir şekilde korumanın” temeli olduğunu vurgulayan Ulaştırma Bakanı Scheuer proje kapsamında eskimiş ray sistemlerinin değiştirileceğini, demiryolu köprülerinin durumunun iyileştirileceğini ve özellikle engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla mimari değişiklikler yapılacağını belirtti.

Yolcu sayısının 2030'a kadar iki katına çıkarılması hedefleniyor

Cuma günü kamuoyuna duyurulan anlaşmada ayrıca makinist ve tren yolcu sayısının 2030’a kadar iki katına çıkartılması hedefleniyor.

2020 yılında başlaması öngörülen proje kapsamında demiryollarının modernizasyonun yanı sıra bakım ve onarımı da gerçekleştirilecek. 10 yıllık anlaşma kapsamında devlet 62 milyar euro, Deutsche Bahn da 24,3 milyar euroluk finansman sağlayacak. Taraflar arasındaki anlaşmanın önümüzdeki günlerde Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine tarafından onaylanmasının ardından son olarak Federal Meclis’in onayına sunulması bekleniyor.

10 yıl sürmesi öngörülen yenileme projesinin “planlama konusunda güvence sağlayacağını, inşaat masraflarını azaltacağını” ifade eden Avrupa Demiryolları Ağı Genel Müdürü Peter Westenberger anlaşmanın ayrıca “ekonomiyi tehdit eden küçülme riski karşısında verilen doğru bir işaret” olduğunu belirtti.

Deutsche Bahn özellikle son yıllarda yaşanan rötarlar nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi. 6 dakikaya kadar olan gecikmelerin planlı varış olarak hesaplandığı göz önünde bulundurulduğunda bile 2018 yılında her dört trenden birinde gecikme yaşandı. Deutsche Bahn 2018 yılında gecikmeler için toplam 53 milyon euro tazminat ödemek zorunda kaldı.

dpa,AFP/MY,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Akılalmaz olay! Fabrikayı çaldılarAkılalmaz olay! Fabrikayı çaldılar
Yorum: Orta cenahın sessizliğiYorum: Orta cenahın sessizliği
Tütünle mücadelede Türkiye dünya birincisiTütünle mücadelede Türkiye dünya birincisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Nijerya'nın Kwara eyaletinde kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı

İran gemisi Hazar Denizi'nden imdat çağrısı gönderdi

Hazar Denizi'nden imdat çağrısı!

Suriye: Türkiye-ABD uzlaşmasını reddediyoruz

Suriye: Türkiye-ABD uzlaşmasını reddediyoruz

'Boş ol' diyerek boşanma resmen yasaklandı!

'Boş ol' diyerek boşanma resmen yasaklandı!

Economist: AB kendini mahçup hissetmeli!

Economist: AB kendini mahçup hissetmeli!

2003 yılından bu yana bir ilk! İdam infazları geri geliyor

2003 yılından bu yana bir ilk! İdam infazları geri geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.