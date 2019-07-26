Alman demiryollarına 86 milyar euroluk yatırım

Almanya'da demiryolu ağını yenilemek için 86,2 milyar euroluk yatırım yapma konusunda federal devlet ve Deutsche Bahn (Alman Demiryolları İşletmesi) anlaştı. 10 yıllık bir süreyi kapsayacak yenileme projesinin finansmanını hazinenin yanı sıra Deutsche Bahn üstlenecek.

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer Cuma günü yaptığı açıklamada tarafların "Almanya’nın şimdiye kadarki en büyük demiryolu yenileme projesi” konusunda anlaştığını duyurdu.

Söz konusu yatırımın “iklimi aktif bir şekilde korumanın” temeli olduğunu vurgulayan Ulaştırma Bakanı Scheuer proje kapsamında eskimiş ray sistemlerinin değiştirileceğini, demiryolu köprülerinin durumunun iyileştirileceğini ve özellikle engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla mimari değişiklikler yapılacağını belirtti.

Yolcu sayısının 2030'a kadar iki katına çıkarılması hedefleniyor

Cuma günü kamuoyuna duyurulan anlaşmada ayrıca makinist ve tren yolcu sayısının 2030’a kadar iki katına çıkartılması hedefleniyor.

2020 yılında başlaması öngörülen proje kapsamında demiryollarının modernizasyonun yanı sıra bakım ve onarımı da gerçekleştirilecek. 10 yıllık anlaşma kapsamında devlet 62 milyar euro, Deutsche Bahn da 24,3 milyar euroluk finansman sağlayacak. Taraflar arasındaki anlaşmanın önümüzdeki günlerde Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine tarafından onaylanmasının ardından son olarak Federal Meclis’in onayına sunulması bekleniyor.