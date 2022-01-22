Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Rusya’ya ilişkin sözleri tepkilere yol açtı

Schönbach, Hindistan’da yaptığı ve Alman basınına yansıyan konuşmasında Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ONUN GERÇEKTEN İSTEDİĞİ GÖZ HİZASINDA SAYGIDIR"

Putin'e anlayış gösterilmesi gerektiğini belirten Schönbach, "Onun gerçekten istediği göz hizasında saygıdır. Ve, aman tanrım, birine saygı göstermek neredeyse maliyeti yok. Bu yüzden bana sorarsanız, onun talep ettiği ve muhtemelen hak ettiği saygıyı göstermek kolaydır." ifadesini kullandı.

"ÇİN'E KARŞI RUSYA'YA İHTİYACIMIZ VAR"

Schönbach, en büyük tehdidin Çin olduğunu savunarak, "Bizim bile, Almanya’nın, Hindistan’ın Rusya’ya ihtiyacımız var, çünkü Çin’e karşı Rusya’ya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kendisinin dindar bir Hristiyan ve Rusya’nın da Hristiyan bir ülke olduğunu anlatan Schönbach, "Putin’in ateist olmasına rağmen bu önemli değil. Bu büyük ülke demokratik olmasa da ikili ortak olarak yanımızda olması Rusya’yı Çin’den uzak tutabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

"KIRIM YARIMADASI GİTTİ, GERİ GELMEYECEK"

Schönbach, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafa da değinerek, "Kırım yarımadası gitti, geri gelmeyecek." ifadelerini kullandı ve Rusya’nın Ukrayna topraklarına el koymak istemesini "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Schönbach’ın ifadelerinin içerik ve kelime seçimi açısından hiçbir şekilde Federal Savunma Bakanlığının pozisyonuna uymadığı ve Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn'a açıklama yapma fırsatının verileceği belirtildi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMEYE ÇAĞIRILDI

Bild gazetesi de Schönbach’ı görevinden istifa etmeye çağırdı.

Gazetenin yorumunda, Schönbach’ın Kırım ile ilgili sözlerine işaret edilerek, "Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın videoda Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nın 'gittiğini' ve "bir daha geri dönmeyeceğini' söylemesi başlı başına bir skandaldır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"BİR ÖZÜR DE ARTIK YARDIMCI OLMAZ"

Resmi bir ziyarette söz konusu ifadeleri söyleyen Donanma Komutanı'nın bu görevde kalmaması gerektiği belirtilen yorumda, “Bir özür de artık yardımcı olmaz.” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberinde Almanya’nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen’in Schönbach’ın sözlerinden dolayı Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtildi.

Tepkilerin ardından, Schönbach, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan’da bir düşünce kuruluşunda sarf ettiği ifadelerinin o an için kişisel düşünceleri olduğunu, bunların hiçbir şekilde Alman Silahlı Kuvvetlerinin pozisyonuna uymadığını ifade etti.

Schönbach, bunu hata olarak nitelendirerek, "Düşünmeden, yanlış değerlendirdiğim durumda bunu yapmamalıydım." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

