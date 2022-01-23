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Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan "Ukrayna" istifası

23.01.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Putin’in "saygıyı hak ettiğini" ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme endişesinin "saçmalık" olduğunu söyleyen Koramiral Schönbach, istifa etti.

Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan "Ukrayna" istifası

Ukrayna Büyükelçisi Melnik, korgenerale "Alman kibri" suçlaması yöneltti.Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Kay-Achim Schönbach, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin sarf ettiği tartışmalı sözler nedeniyle istifa etti.

Federal Savunma Bakanlığı sözcüsünün Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Koramiral Schönbach, istifasını Savunma Bakanı Christine Lambrecht'e iletti. Lambrecht'in, koramiralin istifasını kabul ettiği belirtildi. Federal Alman Meclisi'nin Savunma Komisyonu'nun da Schönbach'ın kararına ilişkin bilgilendirildiği kaydedildi.

Alman Deniz Kuvvetleri'nin basın bürosu, Schönbach’ın gelişmelere ilişkin bir açıklamasını yayınladı. Açıklamada, "Alman Deniz Kuvvetleri, Ordu ve her şeyden önemlisi Almanya Federal Cumhuriyeti'ne daha fazla zarar gelmesini önlemek amacıyla, bu adımın doğru olduğunda kanaat kıldım" ifadesi yer aldı.

"Putin saygıyı hak ediyor" demişti

Schönbach, istifasına yol açan tartışmalı sözleri, Cuma günü Hindistan'da katıldığı bir oturumda sarf etmişti. Rusya-Ukrayna krizinin ele alındığı oturumda Schönbach, Batılı devletlerin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme ihtimaline yönelik endişesini "saçmalık" olarak nitelendirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tek arzusunun "göz hizasında saygı görmek" olduğunu savunan Schönbach, "Kendisine istediği ve muhtemelen hak ettiği saygıyı sunmak kolay" demişti. Rusya’nın Kırım’ı ilhakına da değinen Schönbach, "Kırım Yarımadası yitip gitti ve asla geri gelmeyecek" diye konuşmuştu. Söz konusu oturumda "Çin’e karşı Rusya'ya ihtiyaçları olduğunu" da kaydeden Schönbach, "Putin ateist ama fark etmez. Bir demokrasi olmamasına rağmen bu büyük ülkenin ikili ortak olarak yanımızda olması, Çin'i bizden uzak tutabilir" demişti.

Koramiralin bu ifadeleri sarf ettiği video kaydı, sosyal medyada viral olmuştu.

Kiev'den "Alman kibri" suçlaması

Alman koramiralin sözleri, Ukrayna’nın sert tepkisine yol açtı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen'i söz konusu açıklamalar nedeniyle bakanlığa çağırdı.

Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi Andriy Melnik ise, Alman koramiralin istifa kararından tatmin olmadığını söyledi. Melnik, Schönbach’ın açıklamalarının "Ukrayna kamuoyunun tamamını şoka uğrattığını" aktardı. Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Melnik, ülkesi ve dünya istifa kararından memnun olsa da, söz konusu skandalın bir "hengame" yarattığını ve Almanya’nın uluslararası düzlemdeki güvenilirliğinin sorgulanmasına yol açtığını söyledi.

Koramiralin Kırım’a ilişkin açıklamalarını da eleştiren Büyükelçi, Schönbach'ı Ukrayna’nın egemenliğini kibirli bir tavırla sorgulamakla da suçladı. Melnik, suçlamasında "Alman kibri ve büyüklük kuruntusu" ifadelerini kullandı.

Halihazırda Rusya’nın Ukrayna sınırında yaklaşık 100 bin asker konuşlandırdığı belirtiliyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme endişesi giderek artarken, diplomatik temaslar da sürüyor. Moskova, bir işgal tehlikesinin söz konusu olmadığını iddia ediyor. Alman hükümeti de, savaş tehlikesi altındaki Ukrayna’ya silah yardımı yapmayı reddettiği için eleştirilerin odağında bulunuyor.

AFP,dpa/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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