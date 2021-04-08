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Alman derneğinden Türk ordusuna ağır suçlama

08.04.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tehdit Altındaki Halklar Örgütü, Suriye’nin kuzeyinde yer alan Afrin bölgesini işgal eden Türk ordusu ile müttefiki ÖSO’nun, bölgedeki mezarlıkları ve dini yapıları tahrip ettiğini öne sürdü.

Merkezi Almanya'da bulunan Tehdit Altındaki Halklar Toplumu (GfbV) adlı dernek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile onun müttefiki olan İslamcı milislerin, işgal altında tuttukları Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde, mezarlıklara ve kültürel yapıtlara zarar verdiğini iddia etti.

Tehdit Altındaki Halklar Toplumu Orta Doğu Uzmanı Kamal Sido, konuyla ilgili açıklamasında, "2018 yılında yaklaşık 300 bin kişinin Afrin'den göçe zorlanmasının ve uluslararası hukuka aykırı bir biçimde Suriye'nin kuzeyindeki bu bölgenin işgal edilmesinin ardından; Türk ordusunun ve Suriyeli radikal milislerin ölülere karşı dahi saygılarını kaybettiği görülüyor" ifadelerini kullandı.

Tehdit Altındaki Halklar Toplumu, yaklaşık üç yıldan bu yana benzer olayların yaşandığı iddiasını gündeme getiriyor. Dernek, söz konusu iddiaların çeşitli belgelerle kanıtlandığını belirterek, Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milislerinin Bülbül ve Cinderes beldelerinde mezarları tahrip ettiğini, Türk ordusunun da, daha önce IŞİD'e karşı verilen savaşta hayatını kaybeden Kürtlerin defnedildiği, Kafr Şil köyündeki mezarlığı hayvan pazarına dönüştürdüğünü iddia etti. Açıklamada ayrıca Matenli ve Seydo beldelerindeki mezarlıkların da tahrip edildiği öne sürüldü.

"Ölü kentler vadisi"

ÖSO milislerinin bölgede yer alan, Ezidi ve Alevilere ait çok sayıda kutsal mabede de zarar verdiğini ifade eden Kamal Sido, "Türk ordusunun mensupları ve onların Suriyeli paralı askerleri muhtemelen buralarda eski eserler arıyor" dedi.

Afrin'in, "Ölü kentler vadisi" olarak adlandırılan, Halep'le Antakya arasında, arkeolojik miras açısından çok zengin bir bölgede yer aldığını vurgulayan Sido, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a çağrıda bulunarak, NATO müttefiki Türkiye'den, uluslararası alanda kabul görmeyen bu tarz uygulamalardan derhal vazgeçmesinin talep edilmesini istedi.

epd / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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