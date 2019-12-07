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Alman Devlet Kanalı ARD önünde Atatürk protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 23:10 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk’ü Alevi katliamcısı gibi gösteren Alman Devlet Kanalı ARD, Berlin’de protesto edildi.Alman Devlet Kanalı ARD’de Titel, Thesen, Temperamente adlı kültür programında "Unutulan Katliam- Atatürk Alevileri Nasıl Öldürdü" başlığı altında bir bölüm yayınlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ü Alevi katliamcısı gibi gösteren Alman Devlet Kanalı ARD, Berlin’de protesto edildi.
Alman Devlet Kanalı ARD’de Titel, Thesen, Temperamente adlı kültür programında "Unutulan Katliam- Atatürk Alevileri Nasıl Öldürdü" başlığı altında bir bölüm yayınlandı. Programda Türkiye’nin Atatürk zamanında Dersim’deki Alevileri öldürmek için Hitler Almanyasından gaz aldığı iddia edildi. Devlet kanalı ARD’de yayınlanan bu mesnetsiz iddialar, Berlinli Türkler tarafından ARD Televizyon binası önünde protesto edildi. Burada önce Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Çeşitli sivil inisiyatiflerden yaklaşık 50 kişinin katıldığı protesto eyleminde Türkçe ve Almanca açıklama yapan Demet Kılıç, “Vergisini zorunlu olarak ödediğimiz Alman Devlet kanalı ARD’de bugün bütün dünyanın örnek aldığı, yapmış olduğu devrimlerle Türk milletinin gönlünde taht kurmuş gerçek bir devlet adamı olan Mustafa Kemal Atatürk, kendi kirli tarihinde mezarı dahi olmayan ve tüm dünyanın lanetle kınadığı Hitler ile aynı kefeye konulmuş ve gerçeği yansıtmayan bir belge ile zehirli gazla Alevileri öldürme için işbirliği yaptığı iddia edilmiştir. Alevi bir yurttaş olarak soruyorum; Aleviler sadece Dersim’de mi yaşarlar. Atatürk’ün böyle bir niyeti olsaydı, diğer bütün illerdeki Alevileri de öldürmek için gücü yok muydu? Bunu neden yapmadı? Bugün neden her iki Alevi vatandaşın evinde ve cem evlerinde Atatürk’ün resimleri var? Her zaman yaptıkları gibi bizi Türk-Kürt, Alevi-Sunni diye bölmeye çalışıyorlar ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk sadece Türklerin değil, tüm dünyanın ortak değeridir ve bu çirkin iftiraları kınıyoruz” dedi.
Berlin Atatürkçü Düşünce Derneği eski başkanı Olcay Başeğmez de İHA‘ya yaptığı açıklamada hala ‘böl ve yönet’ politikasını sürdürmek isteyenlere cevaplarının hayır olacağını söyleyerek, "Türkiye’yi böldürmeyeceğiz, Atatürk’ümüzün böyle asılsız iddialarla suçlanmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi. Başeğmez, “42 yıldır Almanya’da yaşıyorum. Alman devletine bugüne kadar binlerce Euro vergi ödedim. Ama bugün bizim vergilerimizle yaşayan devlet televizyonu ARD’de, Türkiye’ye yönelik ve özellikle Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e yönelik suçlamalar yayınlanıyor. Bunu kabul etmemiz imkansız” şeklinde konuştu.
Eylemciler, açıklamalarının ardından hep birlikte İzmir Marşı okudu. Yağmur altında yapılan protesto eylemi kısa sürerken, protestocular 14 Aralık Cumartesi günü saat 14:00’te çok sayıda sivil toplum örgütünün katılacağı çok daha büyük bir protesto eylemi gerçekleştirmek üzere dağıldı.

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