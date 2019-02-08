Alman dış istihbaratına yeni merkez

Başkente taşınmanın, tartışmalı uygulamalarıyla gündeme gelen BND'deki reform sürecini hızlandırması umuluyor.Alman dış istihbarat kurumu Federal Haberalma Teşkilatı'nın (BND) yeni merkez binası başkent Berlin'de düzenlenen törenle açıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel açılışta yaptığı konuşmada, "taşınmanın dış istihbaratın gelişiminde yeni bir dönüm noktası" olduğunu belirterek "güçlü ve etkin bir BND'ye her zaman olduğundan daha acil ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Dünyanın giderek daha az kestirilebilir bir yer haline geldiğine işaret eden Merkel, "barışın, Soğuk Savaş sonrasında umut edilenden daha kırılgan bir durumda olduğunu, günümüzde de Suriye'deki durumun kilit önem taşıdığını" kaydetti.

Alman hükümeti, hükümete ve meclise yakın olması hedefiyle BND merkezinin Bavyera'daki Pullach'tan Berlin'e taşınmasını 2003 yılında kararlaştırmış, inşa süreci 2008 yılında başlamıştı. Yeni binaya ilk personel 2014 yılında girmişti. Binada toplam 4 bin istihbaratçı çalışacak. İki bin kişilik personelin ise Pullach'ta kalması öngörülüyor.