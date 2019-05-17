Alman Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile seçim iptalini görüştü

Maas, "Bu olanları anlamamızın çok zor olduğunu bir kez daha söyledim" dedi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bugün Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Alman Bakan, görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini belirtti. Maas, görüşmede "Bu olanları anlamamızın çok zor olduğunu bir kez daha söyledim” diye konuştu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısına katılmak üzere Helsinki'de bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman mevkîdaşı Heiko Maas’ın görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra İran ve ABD arasında yaşanan kriz ile Suriye'deki iç savaş konuları da gündeme geldi.

Maas’ın verdiği bilgilere göre, görüşmede Türk ve Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel'in Türkiye'de cezaevinde işkence gördüğüne ilişkin iddialar ise gündeme gelmedi. Yücel, Türkiye'de yargılandığı dava ile ilgili Berlin'de mahkemeye verdiği ifadesinde Türkiye'de cezaevinde işkence gördüğünü iddia etmişti.

Çavuşoğlu'ndan açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya'yla önümüzdeki dönemde bakanlıklarımız arasında Stratejik Diyalog Mekanizması ve Hükümetlerarası İstişare toplantılarını yapacağız” ifadesini kullandı.

DW,dpa/TY,JD

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