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Alman Dışişleri Bakanı: Çin'deki "Uygur eğitim kampları" kabul edilemez

13.11.2018 13:58 | Son Güncelleme

Çin'e resmi ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, düzenlediği basın toplantısında Çin'de Uygurların yeniden eğitimi için oluşturulan kampların "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iki günlük ilk Çin ziyareti sırasında "Uygur kamplarını" tasvip etmediklerini söyledi. Bakan, "Uygurlar için yeniden-eğitim kamplarını kabul etmemiz mümkün değil" dedi. Resmen doğrulanmayan haberlere göre kamplara kapatılan Uygurların sayısı bir milyonu aşıyor.

Heiko Maas Çin yönetiminin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Uygurların insan haklarıyla ilgili anlaşmazlıkta daha fazla şeffaflık gösterilmesi talebinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı: Kamplar önleyici önlem niteliğinde

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise Sincan vilayetindeki Uygurların ideolojik eğitiminde kullanılan kampları hedef alan eleştirileri geri çevirdi. Wang Yi Pekin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, eski Doğu Türkistan halkına uygulanan yeniden eğitimin sadece Çin'in ilgilendirdiğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanı ülkenin en batısındaki vilayetten kaynaklanan "terörizm ile mücadele ettiklerini" ve Müslüman Uygurlar için kurulan eğitim kamplarının "önleyici önlem" niteliği taşıdığını belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Berlin Büyükelçiliği Maas'ın Pekin ziyaretinden önce Almanya Hükümeti ve Federal Parlamento'ya bir nota göndererek ‘içişlerine açıkça müdahale ve Çin'in egemenliğinin kabaca ihlali' suçlamasında bulunmuştu. Çin yönetiminin tepkisine meclis genel kurulunda Uygurların insan haklarının ihlal edilmesinin kınanması yol açmıştı.

Kuzeybatı Çin bölgesi halk kongresi idari mercilere radikal olarak tanımlananların yargılanmadan kamplara kapatılıp "eğitilmesi" ve "çevrilmesi" için yetki vermişti.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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