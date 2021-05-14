Alman Dışişleri Bakanı: Gerilimin tırmanmasından Hamas sorumlu

Maas, Hamas'ı İsrail'e karşı "roket terörü" uygulamakla suçladı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarını "roket terörü" olarak tanımladı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, Hamas'ı Ortadoğu'daki gerginliği kasıtlı olarak tırmandırmakla suçladı.

Saarbrücker Zeitung'un Cuma baskısına demeç veren Maas, "Eğer İsrail şehirlerine 1000'den fazla roket atılıyorsa, bu zaten özel bir boyuttur "dedi. Maas, "Böyle bir durumda İsrail kendini savunabilmelidir" ifadesini kullandı.

Hamas'ın "zaten gergin olan bir ortamda İsrailliler ve Filistinliler için korkunç sonuçları olacak roket terörünü kasıtlı ve yoğun olarak tırmandırdığını" ifade eden Alman bakan, "Ramazan sona erdikten sonra durumun daha da kötüleşmesinin" önlenmesi gerektiğini vurguladı. Demecinde, "Kritik günlerle karşı karşıyayız" diyen Maas, İsrail ve Filistinlileri yıllar sonra doğrudan müzakere etmek için tekrar aynı masa etrafında toplanmaya çağırdı.

Ortadoğu'da sorunların çözüme kavuşturulmaması nedeniyle "küçük provokasyonların" bölgedeki şiddeti kışkırtmak için yeterli olduğunu kaydeden Maas, "Siyasi bir çözüm olmadığı sürece bu durum sona ermeyecek" uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı siyasi çözüm için "son yıllarda çok az çaba sarf edildiğini de sözlerine ekledi.