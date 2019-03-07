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Alman Dışişleri Bakanı Soylu’nun açıklamalarını eleştirdi

07.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

Alman Dışişleri Bakanı Maas, Türk İçişleri Bakanı Soylu’nun Almanya’da tartışma yaratan “havalimanında tutuklanacaklar” yönündeki sözleri için, “Bunlar kabul edilemez ve bizi endişelendiren açıklamalardır” dedi.

Alman Dışişleri Bakanı Soylu’nun açıklamalarını eleştirdi

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Almanya’da terör örgütü toplantılarına katılıp” tatil amacıyla Türkiye’ye gelenlerin havalimanlarında tutuklanacakları yönündeki sözleri Ankara-Berlin hattındaki tansiyonu tırmandırdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin’de ağırladığı Hırvat mevkidaşı Marija Pejcinovic-Buric ile ortak basın toplantısında, İçişleri Bakanı Soylu’nun Almanya’da tartışma yaratan açıklamaları hakkındaki soruları yanıtladı.

Soylu’nun açıklamalarını incelemekte olduklarına işaret eden Maas, Ankara ile görüşme trafiğinin sürdüğünü duyurdu.

Maas, Soylu’nun sözleri hakkında ise “Bunlar kabul edilemez ve bizi endişelendiren açıklamalardır” ifadelerini kullandı.

Kritik mesaj

"Türk Hükümetinin sorumlularıyla irtibat halindeyiz” diyen Alman Dışişleri Bakanı Maas, ayrıca kapsamlı değerlendirmeler neticesinde genel resmi gördükten sonra atılacaklar adımlar konusunda da karar verileceğini kaydetti.

Maas konuşmasını, “Bu adımları atma hakkını saklı tutuyoruz” sözleriyle tamamladı.

Berlin vatandaşlarına uyarıları hatırlattı

Alman basınında yer alan Soylu’nun açıklamaları dün Alman hükümetinin olağan basın toplantısında da gündeme gelmiş, sorular üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, “Bu açıklamaların mevcut durumda hiç de yararlı olmadığı çok açık” açıklamasını yapmıştı.

Adebahr ayrıca Türkiye’ye seyahat etmek isteyenlere, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın seyahat uyarılarına yer verdiği internet sayfasına bakmalarını tavsiye ederek şunları söylemişti:

“Seyahat tavsiyelerinde belirli bir süredir Türkiye’de tutuklanma riski bulunduğu konusuna işaret edildiğini de hatırlatmak istiyorum, bu özellikle Türkiye’nin algısına göre terör örgütlerine yakın olanlar için geçerli. Bunlar zaten tavsiyelerimizde yer alıyor… Türkiye’ye giden herkesi seyahat uyarılarımıza dikkatlice bakmasını öneriyorum. Orada Almanya’da düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilen sözlerin, Türkiye’de ceza kovuşturmasına yol açabileceği belirtiliyor.”

Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Mart’ta Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti: "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil.”

İçişleri Bakanı Soylu ayrıca 26 Şubat'ta İstanbul’da düzenlenen bir mitingde de Türkiye’nin terörle mücadele faaliyetleri konusunda, “Bu işin böyle sonlandığını düşünmeyin. Türkiye’ye dışarıda karşı çıkanlar, sonrasında da Akdeniz şehirlerinde ve Antalya’da tatil planı yapanlar, havalimanlarında polislerin aleyhlerinde hazırladığı dosya yığınıyla tutuklanacaklar. İnanıyorum ki sonrasında bize dünyada düşmanlık yapan kalmayacaktır” şeklinde konuşmuştu.

DW/DA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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