Alman Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in ilhak planına eleştiri

Maas, İsrail’e olası yaptırımlara ise karşı çıktı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki bazı yerleşim yerlerini ilhak planlarını eleştirdi. Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana Avrupa Birliği (AB) dışındaki ilk yurt dışı ziyaretini İsrail'e gerçekleştiren Maas, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ve ardından Başbakan Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Aşkenazi ile görüşme sonrasında Kudüs'te açıklamalarda bulunan Maas, temaslarında ilhak planlarının olası sonuçları konusunda Alman hükümetinin ve AB'nin "samimi ve ciddi kaygılarını” dile getirdiğini söyledi. İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmesi halinde İsrail'e yaptırımları reddeden Maas, Ortadoğu'da yeni barış görüşmelerine başlanması çağrısında bulundu.

"İlhak uluslararası hukuk ile bağdaşmıyor”

Bakan Maas, Alman hükümetinin "hâlâ iki devletli çözümü doğru yol” olarak gördüğünü vurgulayarak, ilhak planlarının bu çözümü ihtimal dışında bıraktığını ifade etti. Alman hükümetinin de AB gibi, "ilhakın uluslararası hukuk ile bağdaşmayacağı” görüşünde olduğunu belirten Maas, Almanya'nın iki devletli çözüm hedefi ile müzakereler için çaba göstereceğini söyledi. Bu hedefe yaklaşmak için "görüşmelerin yeniden canlandırılması için yaratıcı ivmelere” ihtiyaç olduğunu kaydeden Maas, "Şimdi diplomasi ve diyalog zamanı” ifadesini kullandı.