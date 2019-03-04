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Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan basın kartı tepkisi

04.03.2019 18:18 | Son Güncelleme

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de görev yapan Alman gazetecilerden üçünün basın kartının uzatılması başvurusuna ret yanıtı almasını eleştirdi.

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan basın kartı tepkisi

Sözcü, "Basın kartlarının kısa sürede uzatılmasını umut ediyoruz" dedi.Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de görev yapan üç Alman gazetecinin basın kartının uzatılması başvurusuna ret cevabı almasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr Berlin'de yaptığı açıklamada, "Üç gazetecinin basın kartının süresinin uzatılmasının reddedilmesi anlaşılır değil ve Federal Hükümet bunu şiddetle protesto etti" dedi.

Sözcü geçen hafta cuma günü Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Andreas Michaelis'in Berlin'deki Türkiye Büyükelçisi ile görüştüğünü, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ise Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda mesajlaştığını söyleyerek, "Türk tarafından şimdiye dek olduğu gibi görüşmelere zamanında yanıt vermesini umut ediyoruz" dedi.

Basın özgürlüğünün önemine dikkat çeken sözcü, "Alman ve Avrupalı gazeteciler Türkiye'de çalışabilmek zorunda" dedi.

Üç Alman gazetecinin başvurusu kabul edilmedi

Geçen cuma Türk hükümetinin Alman İkinci Televizyonu ZDF’in İstanbul bürosu şefi Jörg Brase ve Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabirlerinden Thomas Seibert’in 2019 yılı için yaptıkları basın kartı başvurusunu kabul etmediği bildirilmişti. 57 yaşındaki Brase, Ocak 2018’den bu yana ZDF’in İstanbul bürosunun şefliğini üstleniyor. Seibert ise 1997 yılından bu yana aralıksız olarak, Tagesspiegel gazetesinin Türkiye'deki iki muhabirinden biri. Red kararının gerekçesi henüz bilinmiyor. Gazetecilere gelen mailde sadece 2019 yılı için basın kartının uzatılması talebiyle yaptıkları başvurunun kabul edilmediği belirtiliyor. Ayrıca Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) için serbest çalışan Halil Gülbeyaz’ın da basın kartının uzatılmadığı bildirildi. 12 yıldır aralıksız olarak NDR adına akredite olan Alman vatandaşı Gülbeyaz, cumartesi günü kendisine de mail yoluyla ret cevabının bildirildiğini belirterek, "Ben sadece gazeteci olarak işimi yaptım. Ret kararıyla artık Türkiye'de mesleğimi icra edemeyeceğim. Bu haber alma özgürlüğünü kısıtlıyor” dedi.

Ankara'nın onayıyla yıllık olarak dağıtılan basın kartları, yabancı basın mensuplarının Türkiye'de çalışabilmesi için resmi izin niteliği taşımanın yanı sıra Türkiye’de oturma izni için de ön koşullar arasında sayılıyor. Ancak Türkiye'de görev yapan yabancı gazetecilerin yanı sıra Alman basın mensuplarının neredeyse yarısının basın kartları, sürelerinin dolmasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen yenilenmedi.

DW, dpa, AFP / HT, AÜ, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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