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Alman Dışişleri: Suriye’ye dönenleri baskı bekliyor

20.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

Alman Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı gizli bir rapor, Suriye’de güvenlik konusunda çok karanlık bir tablo çiziyor.

Alman Dışişleri: Suriye’ye dönenleri baskı bekliyor

Rapor, eyalet içişleri bakanlarının Suriye’ye sınır dışı uygulaması kararına temel oluşturacak.Alman Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de güvenlik ve insan hakları konusunda çok karanlık bir tablo çiziyor. Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR), Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR), Süddeutsche Zeitung gazetesi ve Alman Yazı İşleri Ağı'nın 28 sayfalık gizli bir rapora dayandırarak verdiği habere göre, "Polis, hapishane yetkilileri ve özellikle güvenlik ve istihbarat birimleri, muhaliflere ve rejim tarafından muhalif olarak nitelendirilen kişilere yönelik sistematik olarak işkence uyguluyor.”

Suriye'de çocuklara da işkence yapıldığını bildiren 13 Kasım tarihli raporda, "ailesinden bir üyenin rejim tarafından düşmanca olarak nitelendiren faaliyetlere karıştığı gerekçesiyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok kişinin de işkenceye uğradığının belgelerle saptandığı” ifadesi yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın raporu, 28 ila 30 Kasım tarihlerinde sınır dışı uygulamalarının görüşüleceği Magdeburg'daki eyalet içişleri bakanları toplantısında ele alınacak. Suriye'ye sınır dışı uygulamaları askıda ancak bu uygulama şu anda sadece Aralık ayı sonuna kadar geçerli.

İşkenceyle ölenlerin sayısı 13 bini buluyor

Suriye'ye dönenlerin şiddet ve baskı riski ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan bakanlık raporuna göre, "Baskı altındaki kişiler için Suriye’nin hiçbir bölgesinde kapsamlı, sürekli ve güvenilir bir koruma söz konusu değil.”

Askerlik yaşında olan (18-42) erkeklerin, Suriye'ye dönmeleri halinde askere alındığı ancak orduya gönderilmeden "askerden kaçma” suçundan aylarca hapse atıldığını yazan raporda, "Rejime özellikle yakın olan güvenlik birimlerinde, ama kriz ve aşırı kutuplaşmanın damgasını vurduğu toplumun bazı kesimlerinde de, ülkeye dönenler korkak hatta hain ve terör destekçisi olarak nitelendiriliyor.” ifadesi yer alıyor.

Rapora göre, 2011 yılından bu yana Suriye'de işkence sonucu hayatını kaybettiği teyit edilen kişilerin sayısı 13 bini buluyor. "Özellikle sınır geçişlerinde, askeri kontrol noktalarında ve cezaevlerinde, Suriye ordusu ve müttefik grupların kadınlara yönelik tecavüz, işkence ve sistematik şiddet uyguladığını” belirten Alman Dışişleri Bakanlığı raporunda, çocukların zorla askere alınmasında da 2014 yılından bu yana sürekli bir artış gözlemlendiği kaydediliyor.

dpa,KNA / AÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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