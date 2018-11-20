Alman Dışişleri: Suriye’ye dönenleri baskı bekliyor

Rapor, eyalet içişleri bakanlarının Suriye’ye sınır dışı uygulaması kararına temel oluşturacak.Alman Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de güvenlik ve insan hakları konusunda çok karanlık bir tablo çiziyor. Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR), Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR), Süddeutsche Zeitung gazetesi ve Alman Yazı İşleri Ağı'nın 28 sayfalık gizli bir rapora dayandırarak verdiği habere göre, "Polis, hapishane yetkilileri ve özellikle güvenlik ve istihbarat birimleri, muhaliflere ve rejim tarafından muhalif olarak nitelendirilen kişilere yönelik sistematik olarak işkence uyguluyor.”

Suriye'de çocuklara da işkence yapıldığını bildiren 13 Kasım tarihli raporda, "ailesinden bir üyenin rejim tarafından düşmanca olarak nitelendiren faaliyetlere karıştığı gerekçesiyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok kişinin de işkenceye uğradığının belgelerle saptandığı” ifadesi yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın raporu, 28 ila 30 Kasım tarihlerinde sınır dışı uygulamalarının görüşüleceği Magdeburg'daki eyalet içişleri bakanları toplantısında ele alınacak. Suriye'ye sınır dışı uygulamaları askıda ancak bu uygulama şu anda sadece Aralık ayı sonuna kadar geçerli.