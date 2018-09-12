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Alman Dışişleri: Türkiye'de tutuklu bir Alman serbest bırakıldı

12.09.2018 18:39 | Son Güncelleme

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu olan bir Alman vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı.

Alman Dışişleri: Türkiye'de tutuklu bir Alman serbest bırakıldı

Böylece Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu Alman vatandaşlarının sayısının altıya düştü.Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Alman vatandaşı serbest bırakıldı ancak hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, söz konusu kişinin serbest bırakılmasıyla Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunun Alman vatandaşlarının sayısının altıya düştüğünü söyledi. Sözcü, kişisel verilerin gizliliğinden ötürü serbest bırakılan kişi hakkında daha ayrıntılı bilgi vermedi.

Öte yandan Sözcü Adebahr, NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung'un ortak haberi olarak yayınlanan ve geçen yıl Temmuz ayında bir Alman vatandaşının9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığının belirtildiği haberi de doğruladı. Söz konusu kişinin, Gülen yapılanmasına yakın bir işverenler örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı belirtilmişti. Adebahr, davada temyize gitme seçeneği bulunduğunu ve bu hakkın kullanılacağını söyledi. Sözcü'nün verdiği bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Heiko Maas geçen haftaki Türkiye ziyaretinde bu konuyu da gündeme getirdi.

Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları iki ülke arasındaki en önemli sorunlardan biri.

AFP,DW/BÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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